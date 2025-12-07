Prima pagină » Politic » Daniel Băluță (PSD): Exit-poll-ul este neconcludent. Vom supraveghea numărarea voturilor până în ultima secundă

Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a transmis un mesaj de mobilizare și prudență după închiderea urnelor. El spune că exit-poll-urile sunt neconcludente, iar numărarea voturilor trebuie supravegheată „până în ultima secundă”.

07 dec. 2025, 21:13, Politic

Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, a transmis duminică seară un mesaj de mulțumire bucureștenilor care s-au prezentat la vot, dar și echipelor de voluntari care l-au sprijinit în campanie. Acesta a subliniat că politica trebuie să se bazeze pe rezultate și performanță, nu pe promisiuni.

„Mulțumesc din tot sufletul bucureștenilor care s-au prezentat astăzi la vot, dar și celor care nu s-au prezentat la vot, vreau să mulțumesc colegilor mei, vreau să mulțumesc echipelor de voluntari pe care le-am avut în teren, pentru că nu au făcut altceva decât să arate în această campanie electorală că este vorba despre rezultate și este vorba despre performanță”, a declarat Băluță.

În privința datelor din exit-poll-uri, candidatul PSD a afirmat că acestea nu sunt concludente și că adevăratul rezultat va reieși abia după numărarea voturilor. El a transmis un apel la vigilență adresat colegilor săi din secțiile de votare.

În ceea ce privește rezultatul exit poll-ului, el este unul neconcludent. Este esențială numărătoarea voturilor și îi rog pe toți colegii mei din secțiile de votare să fie extrem de atenți și somez pe toți cei care au gânduri necurate să uite de ele. Vom supraveghea numărătoarea voturilor până în ultima secundă. Vă mulțumesc, este tot ce am avut de spus”, a precizat Băluță.

