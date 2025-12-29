Fritz, despre CCR: Cei care împiedică, pe orice cale, luarea unei decizii fac un joc periculos

„Sunt convins că nu poate fi blocat la infinit ce este susținut aproape în unanimitate de către români. Reforma pensiilor speciale este dorită de cetățenii de toate culorile politice, o rară temă unificatoare într-o societate altfel dezbinată”, susține luni Dominic Fritz într-o postare pe Facebook.

El acuză că „joculețele tactice pe care le vedem la Curtea Constituțională nu o să țină”.

„Miza pare să fie protejarea unor rețele de interese în interiorul justiției și a privilegiilor lor. Dar presiunea va crește. Reforma propusă este de bun-simț. Nu mai poate fi oprită. Și e doar începutul.

Iar cei care împiedică, pe orice cale, luarea unei decizii fac un joc periculos”, adaugă președintele USR.

El susține că este o urgență reală reforma Curții Constituționale, „că se impune deconectarea judecătorilor CCR de la interesele de grup și comenzile de partid”.

„Pentru cei care refuză să-și facă treaba, există procedura încetării mandatului. Chiar și pentru judecători ai CCR”, mai spune el.

Ședința Curții Constituționale privind legea pensiilor magistraților a fost din nou amânată, după ce plenul nu a reușit să atingă cvorumul necesar.