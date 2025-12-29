Prima pagină » Politic » Fritz, despre CCR: Cei care împiedică, pe orice cale, luarea unei decizii fac un joc periculos

Fritz, despre CCR: Cei care împiedică, pe orice cale, luarea unei decizii fac un joc periculos

Cei care împiedică, pe orice cale, luarea unei decizii fac un joc periculos, susține liderul USR Dominic Fritz, după ce CCR a amânat luni o decizie cu privire la pensiile magistraților.
Fritz, despre CCR: Cei care împiedică, pe orice cale, luarea unei decizii fac un joc periculos
Sursă foto: Alexandru Dobre / Mediafax Foto
Cosmin Pirv
29 dec. 2025, 14:32, Politic

„Sunt convins că nu poate fi blocat la infinit ce este susținut aproape în unanimitate de către români. Reforma pensiilor speciale este dorită de cetățenii de toate culorile politice, o rară temă unificatoare într-o societate altfel dezbinată”, susține luni Dominic Fritz într-o postare pe Facebook.

El acuză că „joculețele tactice pe care le vedem la Curtea Constituțională nu o să țină”.

„Miza pare să fie protejarea unor rețele de interese în interiorul justiției și a privilegiilor lor. Dar presiunea va crește. Reforma propusă este de bun-simț. Nu mai poate fi oprită. Și e doar începutul.

Iar cei care împiedică, pe orice cale, luarea unei decizii fac un joc periculos”, adaugă președintele USR.

El susține că este o urgență reală reforma Curții Constituționale, „că se impune deconectarea judecătorilor CCR de la interesele de grup și comenzile de partid”.

„Pentru cei care refuză să-și facă treaba, există procedura încetării mandatului. Chiar și pentru judecători ai CCR”, mai spune el.

Ședința Curții Constituționale privind legea pensiilor magistraților a fost din nou amânată, după ce plenul nu a reușit să atingă cvorumul necesar.

Recomandarea video

Boicotul de la CCR s-a bazat pe un pretext șubred. Replică subtilă a președintei Curții Constituționale
G4Media
„Hai libertate!” George Simion comentează dur amânarea deciziei CCR pe pensiile magistraților
Gandul
Cum își apără Cătălin Măruță familia, după ce a fost aspru criticată pentru vizita la Ioan Andone. Detaliul care i-a scos pe fani din sărite de Crăciun
Cancan
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
Prosport
Cele 10 păcate ale fostului ministru Daniel David. Cum a reușit oficialul să devină, într-un singur an de mandat, cel mai mare dușman al profesorilor
Libertatea
Cele două zodii care vor rămâne fără job în 2026, potrivit experților în astrologie
CSID
Unde e trecută norma de poluare în Cartea Mașinii. Impozitul auto 2026 depinde de această informație
Promotor