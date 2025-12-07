Daniel Băluță: „Nu e un simbol al deznădejdei, ci al optimismului și dorinței de a schimba ceva”

„Este o zi specială pentru noi toți, pentru bucureșteni. Vreau să le mulțumesc din tot sufletul bucureștenilor care participă astăzi la vot și tuturor celor care au fost alături de mine în această campanie electorală, pentru că, în sfârșit, a venit timpul ca rezultatele să fie cele care contează”, a declarat Băluță.

„Orașul trebuie să înceteze să fie dominat de ceartă și scandal”

Întrebat despre prezența scăzută la vot și despre deznădejdea vizibilă a alegătorilor, Daniel Băluță a răspuns că oamenii ar trebui să privească către realizările concrete ale fiecărui candidat.

Candidatul PSD a subliniat că propriile sale proiecte – metrou, spitale și școli – reprezintă motive de speranță și optimism, nu de deznădejde, arătând astfel că schimbarea în bine a Bucureștiului este posibilă.

„Tot ceea ce trebuie să se întâmple în acest oraș, dominat până astăzi de ceartă, de scandal și de haos, lucrurile astea trebuie să înceteze și sunt convins că, începând de mâine, putem să ne apucăm să construim un oraș așa cum ni-l dorim”.

Apel special către alegătorii din Sectorul 4

Candidatul PSD a făcut un apel către alegători, în special către cei din Sectorul 4: „Îi rog pe toți bucureștenii să se prezinte în număr cât mai mare la vot, dar mai ales pe cetățenii din Sectorul 4, să putem să continuăm împreună proiectele pentru București”.

Referitor la posibilitatea ca prezența scăzută să dea peste cap sondajele, Băluță s-a arătat încrezător: „Cel mai important sondaj îl avem la sfârșitul zilei, sunt convins că vor veni mulți bucureșteni la vot și rezultatele vor fi cele care vor prima”.