Prima pagină » Știrile zilei » Grindeanu, despre alegerile pentru primarul Capitalei: O bătălie aproape în patru

Grindeanu, despre alegerile pentru primarul Capitalei: O bătălie aproape în patru

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că alegerile pentru Primăria Capitalei sunt disputate „aproape în patru”, pentru că și Anca Alexandrescu are „un procent destul de mare”.
Grindeanu: Daniel Băluță nu este o amenințare pentru conducerea PSD
Grindeanu: Daniel Băluță nu este o amenințare pentru conducerea PSD
Sorin Grindeanu: Adrian Năstase a condus cel mai performant guvern de după Revoluție
Sorin Grindeanu: Adrian Năstase a condus cel mai performant guvern de după Revoluție
Grindeanu: Nu există o situație în care PSD să facă o majoritate cu AUR
Grindeanu: Nu există o situație în care PSD să facă o majoritate cu AUR
„Da, îl contrazic pe Marcel Ciolacu” – Grindeanu despre funcționarea coaliției / În relația cu Bolojan, nu e vorba că unul e înger, altul demon
„Da, îl contrazic pe Marcel Ciolacu” – Grindeanu despre funcționarea coaliției / În relația cu Bolojan, nu e vorba că unul e înger, altul demon
Dan on a possible takeover of Lukoil: The refinery is important, not the share of gas stations
Dan on a possible takeover of Lukoil: The refinery is important, not the share of gas stations
Laura Buciu
12 nov. 2025, 17:32, Politic

Întrebat cine crede că este principalul contracandidat al lui Daniel Băluță la Primăria Capitalei, Grindeanu i-a nominalizat pe Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu. Apoi a spus că, de fapt, „e o bătălie aproape în patru”, pentru că „și Anca Alexandrescu este acolo cu un procent destul de mare”.

Grindeanu a mai spus, la Protv, că îi e greu să anticipeze ce procent din populație va participa la vot pentru a alege primarul Capitalei, dar că Băluță „știe să ducă această campanie electorală” și va vorbi „despre administrație și mai puțin despre politica”. De asemenea, Grindeanu a precizat că Daniel Băluță nu va răspunde eventualelor atacuri.

Președintele PSD a fost întrebat dacă susține ideea ca bugetul Capitalei să revină într-un singur loc și de acolo să fie împărțite resursele. A răspuns că se va respecta referendumul de anul trecut.

Alegerile pentru Primăria Capitalei au loc în data de 7 decembrie.