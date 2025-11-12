Grindeanu, despre alegerile pentru primarul Capitalei: O bătălie aproape în patru

Întrebat cine crede că este principalul contracandidat al lui Daniel Băluță la Primăria Capitalei, Grindeanu i-a nominalizat pe Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu. Apoi a spus că, de fapt, „e o bătălie aproape în patru”, pentru că „și Anca Alexandrescu este acolo cu un procent destul de mare”.

Grindeanu a mai spus, la Protv, că îi e greu să anticipeze ce procent din populație va participa la vot pentru a alege primarul Capitalei, dar că Băluță „știe să ducă această campanie electorală” și va vorbi „despre administrație și mai puțin despre politica”. De asemenea, Grindeanu a precizat că Daniel Băluță nu va răspunde eventualelor atacuri.

Președintele PSD a fost întrebat dacă susține ideea ca bugetul Capitalei să revină într-un singur loc și de acolo să fie împărțite resursele. A răspuns că se va respecta referendumul de anul trecut.

Alegerile pentru Primăria Capitalei au loc în data de 7 decembrie.