Sondaj Avangarde: Cine conduce în topul preferințelor bucureștenilor pentru primăria Capitalei

Un nou sondaj realizat de Avangarde la începutul lunii noiembrie 2025 îl plasează pe primarul Sectorului 4, Daniel Băluță (PSD), în fruntea intențiilor de vot pentru Primăria Capitalei.

Cu o lună înainte de alegerile din 7 decembrie, electoratul bucureștean pare stabil, 88% dintre respondenți declarându-și deja preferința pentru un candidat.

Băluță conduce în intenția de vot

Potrivit sondajului, Daniel Băluță (PSD) este preferat de 24% dintre alegători, urmat de Ciprian Ciucu (PNL) cu 21% și Cătălin Drulă (USR) cu 20%.

Pe locul patru se află Anca Alexandrescu (independent, susținută de AUR), cu 17%, urmată de Vlad Gheorghe – independent (5%), Ana Ciceală – SENS (4%), Virgil Alexandru Zidaru – independent (4%) și Liviu Negoiță – PUSL (3%). Alți candidați însumează 2%.

Cine este văzut drept câștigătorul alegerilor

La întrebarea „Indiferent cu cine votați, cine credeți că va fi viitorul primar al Capitalei?”, percepția publică îl avantajează clar pe Băluță, creditat cu 30%. Pe locurile următoare se află Ciucu (19%), Drulă (15%) și Alexandrescu (12%).

Interes crescut pentru scrutinul din 7 decembrie

Sondajul arată că 82% dintre bucureșteni știu data alegerilor, un indicator al implicării civice ridicate.

Studiul a fost realizat față în față (door to door), între 2–7 noiembrie 2025, pe un eșantion de 1.080 respondenți, reprezentativ pentru populația adultă din București, cu o marjă de eroare de ±3,2% și un nivel de încredere de 95%.