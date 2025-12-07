Cătălin Drulă, la vot: „Să ținem departe de Primărie orice influențe nefaste”

„Cred că aceste alegeri trebuie privite cu optimism, cu încredere în viitor. Îi îndemn pe bucureșteni să meargă la vot, să aleagă cu inima, cu încredere, pentru că așa se construiește viitorul”, a declarat Drulă după ce a votat.

Proiecte mari și buget corect pentru București

Candidatul USR a subliniat necesitatea realizării proiectelor mari de infrastructură de care Capitala are nevoie și importanța îndepărtării oricăror influențe negative de la Primărie.

„Să facem proiectele mari de care acest oraș are nevoie, să ținem departe de Primăria Capitalei orice influențe nefaste”, a spus Drulă.

El a adăugat că de mâine trebuie să înceapă „construcția de care acest oraș are nevoie pe baze solide, pe bazele unui buget corect, ale unui urbanism corect, ale dezvoltării rețelei de transporturi, de termoficare”.

„Sunt plin de optimism” – mesajul la secția de la liceul absolvit

Întrebat dacă este optimist și încrezător în rezultatul alegerilor, Cătălin Drulă a răspuns ferm: „Da, sunt foarte încrezător. Simt că această comunitate mare, care se numește București, orașul în care m-am născut, în care am crescut… aici sunt de-o viață, aici sunt copiii mei care m-au însoțit în acest exercițiu frumos al democrației, așa că, da, sunt plin de optimism”.

Drulă a votat la secția de la Colegiul Tudor Vianu, liceul pe care l-a absolvit.

Sursa video: Digi24