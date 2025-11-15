George Simion, la Severin: În țară este jale, în țară este prăpăd. Țara nu mai există!

Președintele AUR, George Simion, a lansat sâmbătă, la Drobeta-Turnu Severin, unul dintre cele mai dure mesaje publice din ultima perioadă, afirmând că România se află în pragul colapsului social și economic. Liderul AUR a vorbit despre sărăcie, depopulare accelerată și decizii politice pe care le consideră „catastrofale”.

Liderul AUR: Tinerii pleacă, pensionarii abia supraviețuiesc

În fața membrilor AUR Mehedinți, Simion a descris o realitate sumbră în comunitățile mici și în mediul rural:

„Tinerii pleacă, pensionarii abia supraviețuiesc, familiile trăiesc cu frică la fiecare factură care vine. Prețurile cresc, salariile stau pe loc, iar statul a ajuns să te taxeze pentru apa care curge de sus, pentru soare sau pentru că respiri în curând.”

Acesta a acuzat actuala guvernare că ignoră situația din teren și că se raportează doar la zonele prospere din marile orașe.

Critici pentru situația Mehedințiului: Facturi mai mari decât în Germania

George Simion a vorbit și despre problemele economice ale județului Mehedinți, considerând inadmisibil ca un județ producător de energie să suporte costuri ridicate la utilități.

„Într-o țară în care produci energie, cum este posibil să ai facturi mai mari decât în Germania? Cum este posibil ca Mehedințiul, cu hidrocentrale, cu Dunărea, cu potențial turistic uriaș, să fie împins în sărăcie de decizii politice luate la București?”, a întrebat el.

Simion: În țară este jale, în țară este prăpăd. Țara nu mai există!

Simion a acuzat puterea că trăiește „deconectată de realitate”, preocupată doar de zonele bogate ale țării, ignorând comunitățile care se luptă cu sărăcia.

„În țară este jale, în țară este prăpăd. Țara nu mai există! Nu poți să ai doar insule de prosperitate în București, Timișoara sau Cluj, iar în rest să fie angajat la stat ca soluție sau să trăiești din ce trimit copiii plecați în străinătate.”

Liderul AUR a criticat și Guvernul Bolojan, acuzându-l de măsuri care duc la scumpiri, inflație și instabilitate economică.

Simion a încheiat discursul cu un apel puternic către susținătorii săi din Oltenia:

„Oltenilor, nu mai este timp de frică, nu mai este timp de tăcere. România se ridică și nimeni nu ne mai poate opri de data asta!”

Evenimentul a avut loc în cadrul conferinței județene AUR Mehedinți, unde deputatul Eduard Koler a fost ales președinte al organizației județene.