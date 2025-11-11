Prima pagină » Știrile zilei » Liderul AUR, George Simion, acuză: România fără loc pentru opoziție, sub teroare politică

Liderul AUR, George Simion, acuză: România fără loc pentru opoziție, sub teroare politică

George Simion a lansat marți un atac dur la adresa guvernării, acuzând „un climat de teroare politică” în România.
Sursa foto: Andreea Alexandra/Mediafax Foto
Gabriel Pecheanu
11 nov. 2025, 14:01, Politic

„Ne confruntăm cu o situație fără precedent: opoziția e tratată ca un dușman intern, iar deciziile administrative sunt folosite ca arme politice. Nu pot exista doar , iar altele, considerate incorecte politic și care nu sunt pe placul puterii, să fie cenzurate”, spune George Simion.

Liderul AUR a anunțat că va înainta toate cazurile de abuz împotriva partidului său la Comisia de la Veneția, OSCE și asociația internațională A-WEB, cu privire la „derapajele grave care afectează pluralismul politic”.

„Blocarea rambursării cheltuielilor, presiunile asupra antreprenorilor, controlul instituțiilor. Toate arată un singur lucru: în România nu mai e loc pentru opoziție. Și asta trebuie să știe Europa”, adaugă el.

AEP a amendat AUR cu 3,5 milioane de euro

George Simion anunță că AEP a amendat AUR cu 3,5 milioane de euro: „Am fost amendați de autoritatea electorală permanentă și nu ni se rambursează o sumă considerabil aproape 3,5 milioane de euro pe motive inventate. În acest sens vom acționa în instanță și vom cere revizuirea proceselor verbale privind rambursarea cheltuielilor din campanie pentru că ne simțim efectiv țintiți de actuala putere și de instituții, de o parte a instituțiilor statului român”.

Șerban și Ivan, vizați de moțiuni AUR în Parlament

De asemenea, Simion anunță că AUR va depune miercuri moțiuni simple împotriva ministrului Transporturilor, Ciprian Șerban, la Senat, iar la Cameră împotriva ministrului Energiei, Bogdan Ivan.

