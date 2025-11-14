Primăria Capitalei nu respectă măsurile de protecție și calitate a mediului. Ce decizie a luat Garda Națională de Mediu

Garda Națională de Mediu a anunțat, vineri seara, că în urma celui mai recent control la Primăria Generală a Municipiului București, s-a constatat că măsurile de calitate a mediului nu au fost respectate pe trei tronsoane principale: calitatea aerului, spațiile verzi și depozitarea necontrolată de deșeuri.

Reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu subliniază că urmările sunt grave, iar acestea nu se limitează la calitatea mediului, însă pot avea ca efect o acțiune de infringement împotriva României din partea Comisiei Europene.

„Trebuie să evităm sancțiunile majore din partea Comisiei Europene care se pot ridica la milioane de euro pentru calitatea precară a aerului din Capitală. Planul Integrat de Calitate a Aerului este prioritatea numărul unu și din informațiile pe care le-am obținut în urma controlului știm că acest document este în lucru”, a subliniat Comisarul General al GNM, Andrei Corlan.

Ce decizie a luat Garda Națională de Mediu

În aceste condiții, în urma controlului, care a avut loc în perioada 29 octombrie – 11 noiembrie 2025, Garda Națională de Mediu a decis sancționarea Primăriei Municipiului București cu 100.000 lei pentru nerespectarea măsurilor privind calitatea mediului. Astfel, cuantumul amenzilor aplicate Primăriei Capitalei, începând cu anul 2023, se ridică la peste 550.000 de lei.

„Calitatea aerului, spațiile verzi și gestionarea deșeurilor sunt cele trei linii directoare unde Primăria Generală trebuie să acționeze rapid. Riscurile depășesc sfera protecției mediului, pentru că putem vorbi despre o problemă de sănătate publică dar și una de ordin economic, dacă vorbim despre sancțiunile pecuniare care pot fi aplicate României de către Comisia Europeană, pentru neîndeplinirea obligațiilor de a asigura calitatea aerului”, a mai afirmat Andrei Corlan, Comisarul General al Gărzii Naționale de Mediu.