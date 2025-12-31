La mulți ani 2026! Primele țări care au intrat deja în noul an. La ce oră este Revelionul 2026 în lume, raportat la România. Primele locuri și cele mai ciudate ore

UPDATE China, Malaezia și Taiwan au trecut în 2026

Hong Kong a optat pentru o sărbătoare mai modestă pentru a marca începutul noului an.

Regiunea a anulat tradiționalul spectacol de artificii deasupra portului Victoria, după ce un incendiu de proporții din noiembrie a provocat moartea a cel puțin 161 de persoane.

În schimb, a organizat un spectacol muzical cu duo-ul de soft rock Air Supply și alți cântăreți, iar fațadele a opt clădiri emblematice s-au transformat în ceasuri gigantice de numărătoare inversă, prezentând un spectacol de lumini de trei minute la miezul nopții.

În Malaezia, Petronas Twin Towers au fost în centrul atenției, în timp ce focurile de artificii au luminat cerul nopții.

UPDATE Japonia și Peninsula Coreea au intrat în anul nou

Ceasul a bătut ora 00:00 în Coreea de Sud, Coreea de Nord și Japonia, fiecare țară sărbătorind începutul noului an.

În Seul, la Pavilionul Bosingak a avut loc o ceremonie de bătut clopotul și numărătoare inversă.

Ceremonia de batere a clopotelor marchează sfârșitul anului și începutul noului an. Pe măsură ce se apropie miezul nopții, oamenii numără de la 10 în jos și, la miezul nopții, clopotul bate.

Acest obicei este similar cu cel din Tokyo, unde clopotele templelor bat de 108 ori.

Pyongyang și-a luat rămas bun de la 2025 cu un spectacol de artificii în Piața Kim II Sung.

UPDATE Australia a intrat în 2026

Milioane de australieni s-au adunat pentru a admira spectaculoasele focuri de artificii de Anul Nou, în timp ce națiunea întâmpină sosirea anului 2026.

Sute de mii de oameni s-au adunat miercuri seara pe malurile portului din Sydney, în speranța de a vedea faimosul spectacol de artificii al orașului.

Festivitățile din acest an au fost amenințate de tragedia atacurilor teroriste din Bondi, dar localnicii au sfidat groaza și au sărbătorit Anul Nou cu bucurie și unitate.

Un omagiu solemn adus victimelor atacului a fost urmat de o explozie de culori și sunete, în timp ce petrecăreții priveau cu speranță spre 2026.

UPDATE Noua Zeelandă a intrat în anul 2026

Auckland, capitala Noii Zeelande a întâmpinat noul an cu un spectacol de artificii deasupra celei mai înalte clădiri a sale – Sky Tower.

Vârful turnului a fost iluminat în diferite culori, în timp ce artificiile explodau pe cer.

UPDATE Kiribati a intrat oficial în noul an

Prima țară ce a trecut în noul an este micuța țară insulară din Pacific. Kiribati cu capitala la Tarawa este deja în 2026.

Primii care intră în 2026 (31 decembrie, ora României)

Revelionul începe cel mai devreme în Pacific, în:

12:00 – Kiribati (Insulele Line / Kiritimati) , primul loc locuit care intră în 2026.

12:15 – Noua Zeelandă (Insulele Chatham) , celebrul fus „și un sfert”.

13:00 – Noua Zeelandă (Auckland), plus Samoa, Tonga, Tokelau.

Valul Australiei și Asiei (31 decembrie, ora României)

Pe măsură ce se apropie seara în România, intră pe rând Australia și marile capitale asiatice:

15:00 – Australia (Sydney/Melbourne)

15:30 – Australia (Adelaide) – fus „și 30”

16:30 – Australia (Darwin) – fus „și 30”

17:00 – Japonia (Tokyo) și Coreea de Sud (Seoul)

17:15 – Australia (Eucla) – fus „și 15” (45 de minute față de oră întreagă)

Apoi, intră în 2026:

18:00 – China (Beijing) , Singapore , Filipine (Manila) , Australia (Perth)

19:00 – Thailanda (Bangkok) , Vietnam , Indonezia (Jakarta)

19:30 – Myanmar (Yangon) – fus „și 30”

20:00 – Bangladesh (Dhaka)

20:15 – Nepal (Kathmandu) – fus „și 15” (45 de minute)

20:30 – India și Sri Lanka – fus „și 30”

21:00 – Pakistan (Karachi)

21:30 – Afganistan (Kabul) – fus „și 30”

22:00 – E.A.U. (Dubai)

22:30 – Iran (Teheran) – fus „și 30”

23:00 – Rusia (Moscova) și Turcia (Istanbul)

Miezul nopții în România și Europa (1 ianuarie 2026, ora României)

00:00 – România intră în 2026, alături de alte țări din zona UTC+2 (ex. Grecia, Finlanda, Israel, Egipt, Africa de Sud).

01:00 – intră Europa Centrală : Germania, Franța, Italia, Spania etc.

02:00 – intră Marea Britanie (Londra) și Portugalia (Lisabona).

Americile: când intră SUA și Canada (1 ianuarie 2026, ora României)

După miezul nopții din România, Revelionul se mută peste Atlantic:

05:30 – Canada (Newfoundland – St. John’s) – fus „și 30”

07:00 – SUA (New York)

08:00 – SUA (Chicago)

09:00 – SUA (Denver)

10:00 – SUA (Los Angeles)

11:00 – SUA (Alaska – Anchorage)

12:00 – SUA (Hawaii – Honolulu)

Ultimii care intră în 2026 (1 ianuarie 2026, ora României)

13:00 – Samoa Americană (Pago Pago) , printre ultimele teritorii locuite importante care întâmpină Noul An.

14:00 – Baker & Howland (nepopulate) – ultimele zone de pe glob care „închid” Revelionul.

Unde apar cele mai multe ore „și 30” sau „și 45”

Pe lângă orele „fix”, există câteva fusuri celebre pentru minutele neobișnuite: