Garda de Mediu anunță controale la CET-uri din Capitală: Nu se poate „tolera normalizarea poluării în București”

Odată cu instalarea sezonului rece, Garda Națională de Mediu anunță controale și inspecții amănunțite în București și Ilfov. Vor fi verificate CET-urile din București, primăriile, agenții economici și șantierele de construcții.

Experții Gărzii Naționale de Mediu avertizează că traficul sau încălzirea rezidențială reprezintă principalele surse de poluare în București, dar nu sunt singurele. Șantierele de construcții din Capitală reprezintă o sursă serioasă de îngrijorare.

„Avem un set de date foarte clar în urma controalelor pe care le facem. Foarte multe dintre șantierele de construcții, dar și marile instalații industriale mari din București/Ilfov trebuie să respecte cel puțin normele elementare de mediu. Trebuie instalate plase de siguranță și izolare anti-praf, trebuie spălat situl de construcție, căile de acces și roțile utilajelor. Trebuie depozitate corect materialele de construcție. Nu putem tolera normalizarea poluării în București!”, a declarat comisarul general GNM, Andrei Corlan.

GNM identifică riscul major al menținerii unor concentrații ridicate ale poluanților din București, care depăşesc de două sau trei ori cotele maxim permise. Totodată, experții GNM în calitatea aerului atrag atenția asupra absenței unei abordări integrate de combatere a poluării atmosferice în București, prin neadoptarea și aplicarea Planului Integrat de Calitate a Aerului.

„La finalul acțiunii tematice de control pe calitatea aerului vom reveni cu un raport public și cu date utile pentru autorități. Din nefericire însă, este dificil de crezut că vom înregistra valori îmbunătățite ale calității aerului fără adoptarea și aplicarea unui plan integrat la nivelul București/Ilfov. Traficul rămâne principala cauză și problemă”, a conchis Andrei Corlan.