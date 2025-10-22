Procurorii de la PÎCCJ renunță la protest după ce legea pensiilor a căzut la CCR

Având în vedere comunicatul Curții Constituționale a României din data de 20 octombrie 2025, prin care s-a anunțat admiterea obiecției de neconstituționalitate formulate de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secțiile Unite, și constatarea că Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, în ansamblu, este neconstituțională, Adunarea Generală a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât, cu unanimitatea celor prezenți, suspendarea formelor de protest adoptate la nivelul instituției prin Hotărârea Adunării Generale din data de 26 august 2025.

Totodată, s-a stabilit ca, în raport de evoluția şi circumstanțele concrete care privesc statutul profesiei de procuror, Adunarea generală a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție să fie convocată la un moment ulterior pentru a hotărî dacă se impune reevaluarea măsurii adoptate miercuri.

Mai multe instanțe din țară au decis, în august, să suspende soluționarea dosarelor, cu excepții, în semn de protest față de proiectul de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor. Majoritatea instanțelor a anunțat, marți, că își reia activitatea.