Ministerul Justiţiei a semnalat că este nevoie de avizul CSM pentru pensiile magistraţilor

Într-o adresă semnată şi restituită Ministerului Muncii, Justiţiei şi Solidarităţii Sociale, care a fost integrator pe proiect, apoi în circuit ataşat la premierul Ilie Bolojan, MJ a arătat că unele prevederi ale proiectului pot ridica probleme de constituţionalitate, făcând trimitere la Decizia Curţii Constituţionale nr. 467/2023 şi la alte hotărâri relevante în materie.

Ministerul Justiţiei a menţinut toate observaţiile formulate anterior, atât în scris, cât şi verbal, în procesul de redactare a textului, reiterând că reglementarea pensiilor de serviciu trebuie să respecte jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi standardele internaţionale privind statutul magistraţilor.

„Semnalăm că este necesar avizul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Consiliului Economic şi Social cu privire la acest proiect de lege”, potrivit adresei semnată de ministrul Justiţiei, Radu Marinescu.

Liberalul Ciprian Ciucu spunea marţi că ministrul Justiţiei ar fi trebuit să iniţieze proiectul privind pensiile magistraţilor, pentru că el are cei mai buni specialişti în proceduri. „Întrebarea e de ce nu acceptă ministrul Justiuţiei”, afirma Ciucu.

Curtea Constituţională a respins luni, după două amânări, proiectul privind pensiile magistraţilor pe motive procedurale, invocând lipsa avizului CSM.