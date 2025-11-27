CSM va motiva vineri avizul negativ dat pe reforma pensiilor magistraților

Plenul CSM a avizat negativ Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu.

Hotărârea Plenului CSM, care cuprinde motivele ce au stat la baza adoptării avizului negativ emis, va fi motivată şi transmisă în cursul zilei vineri, de 28 noiembrie 2025, către Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, prezent la votul de joi, a spus că proiectul merge pe traiectoria sa, avizul de la CSM fiind doar consultativ.

„Este nevoie că atunci când reformăm statul oricărei categorii profesionale să o întrebăm și pe aceea. Am apreciat că este corect astăzi ca magistrații să își exprime în deplină libertate punctul lor de vedere. Apreciez că este corect să ținem cont de acest aviz. Cunoșteam opinia magistraturii, cum o cunoaște și opinia publică, o cunoașteți cu toții, pentru că a fost menționată public de către CSM, că nu sunt de acord cu acest proiect, deci se cunoaște această opinie. S-a avut în vedere și această opinie. Mai departe, proiectul va merge pe traiectoria pe care am amintit-o”, a spus Radu Marinescu, după votul din CSM.

Ministrul Justiției s-a abținut la vot, însă decizia a fost luată cu majoritatea celor prezenți.

Surse politice au declarat că cel mai probabil joi seara va fi o nouă ședință de guvern în care să fie aprobat proiectul privind pensiile magistraților, urmând ca, cel mai probabil marți Guvernul să își asume răspunderea în Parlament pe această reformă.