Aviz negativ al CSM pe proiectul privind pensiile magistraților. Surse: Guvernul ar urma să își asume răspunderea în Parlament pe reformă

UPDATE Dogioiu despre legea pensiilor magistraților: Ședința extraordinară de Guvern va avea loc mâine

„Avizul CSM în privința pensiilor, magistraților a fost emis, după cum știți, însă, din cele ce știm în acest moment, el va fi comunicat oficial Guvernului mâine”, a spus, Dogioiu, joi, într-o conferință de presă.

Acesta a mai precizat că ședința de Guvern pentru adoptarea proiectului de lege ar avea loc vineri, întrucât avizul CSM nu a fost comunicat Guvernului: „Prin urmare, ședința extraordinară de Guvern, prin care să fie adoptat acest proiect, și pentru a porni, practic, întreaga procedură de angajare a răspunderii Guvernului, nu poate avea loc fără acest aviz formalizat, emis deja, dar neformalizat. Prin urmare, cel mai probabil, ședința extraordinară de Guvern va avea loc mâine”.

Știre inițială

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat, joi, un aviz negativ pentru noul proiect al pensiilor magistraților.

Avizul este consultativ, însă permite Guvernului să continue procedura de adoptare.

Ordinea de zi a ședinței CSM a fost suplimentată cu avizul pentru proiectul de lege privind pensiile magistraților, potrivit surselor G4Media.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, prezent la ședința Consiliului, s-a abținut de la vot. Toți ceilalți magistrați care au votat s-au exprimat împotriva proiectului de lege.

În pofida avizului negativ al CSM, Guvernul poate continua procedura de adoptare a legii, urmând să decidă dacă își asumă răspunderea în Parlament sau trimite proiectul în procedură legislativă obișnuită. Este de așteptat ca legea să fie atacată la CCR.

În prima încercare a guvernului de a trece o lege a pensiilor magistraților, CCR a respins legea pe formă și nu pe fond. Conform CCR, proiectul de lege nu avea aviz emis de CSM. Acum proiectul nou are acest aviz, chiar dacă acesta este negativ.

Ministrul Justiției și-a exprimat speranța că dacă acest proiect privind pensiile magistraților va fi aprobat în ședința de Guvern, nu vor fi noi proteste ale magistraților.

Întrebat când își va angaja Guvernul răspunderea în Parlament pe reforma pensiilor magistraților, Radu Marinescu a spus că acest lucru depinde de decizia prim-ministrului și a coaliției de guvernare, dar el speră că acest lucru se va întâmpla cât mai repede.

Surse politice au declarat că cel mai probabil joi seara va fi o nouă ședință de guvern în care să fie aprobat proiectul privind pensiile magistraților, urmând ca, cel mai probabil marți, 2 decembrie, Guvernul să își asume răspunderea în Parlament pe această reformă.