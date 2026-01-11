Un grup de opt persoane, între care o mamă și un copil, blocați într-o zonă izolată din Hunedoara

„În urma unui apel la 112, un grup format din 8 persoane, 7 adulți și un minor, a semnalat că are nevoie de ajutor, fiind blocat în localitatea Ticera, comuna Bulzeștii de Sus, județul Hunedoara, la limita cu județul Alba.

Aceștia își petreceau zilele de sărbători la o casă de vacanță din Ticera, însă căderile masive de zăpadă le-au împiedicat întoarcerea în localitatea de domiciliu din județul Bihor. Drumul de acces către Ticera nu este amenajat și poate fi parcurs doar cu autoturisme 4×4, în condiții de teren accidentat”, se arată în informarea transmisă de IJJ Hunedoara.

La caz au intervenit trei jandarmi de la IJJ Hunedoara, doi jandarmi de la IJJ Alba, dar și un echipaj Salvamont. Aceștia au fost echipați cu mijloace de intervenție speciale, o mașină 4×4, dar și un vehicul cu șenile pentru a acorda ajutor persoanelor blocate.

Vremea a fost deosebit de rece, cu o temperatură de -13 grade celsius. Stratul de zăpadă ajungea chiar și la 80 de centimetri.

„Timp de peste 5 ore, jandarmii și salvamontiștii au depus eforturi considerabile pentru a ajunge la grup. Persoanele nu au necesitat îngrijiri medicale”, se arată în informarea transmisă de jandarmi.

Minorul și mama sa au fost transportați cu șenilata împreună cu un lucrător de la Salvamont, iar ceilalți membri ai grupului au început evacuarea pe jos, însoțiți de un jandarm din cadrul IJJ Hunedoara.

După ce a dus în siguranță mama și copilul, salvamontistul s-a întors să preia, unul câte unul și ceilalți membri ai grupului care veneau pe jos.

Potrivit jandarmilor, grupul format din opt persoane a fost evacuat cu succes, iar acestea au ajuns în siguranță până în zona localității Dealul Crișului, până unde le-au fost tractate mașinile.