Un copil de 12 ani din Arad a furat o mașină din Sibiu: a fost urmărit și prins în Hunedoara

Un copil în vârstă de 12 ani, din Chișineu-Criș, județul Arad, a furat o mașină din județul Sibiu și a fost urmărit în trafic și prins în județul Hunedoara. Acesta a fugit cu polițiștii pe urme prin două județe.
Laura Buciu
19 ian. 2026, 13:05, Social

Un copil de 12 ani, din Chișineu-Criș, județul Arad, fără permis de conducere, a fost prins în județul Hunedoara, la volanul unei mașini furate din județul Sibiu. Intervenția s-a desfășurat în condiții de siguranță, cu sprijinul polițiștilor din județul Arad.

Practic, luni, în jurul orei 03.00, polițiștii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara au făcut semnalul regulamentar de oprire al unui autoturism care circula pe DN 7, în localitatea Câmpuri-Surduc. Conducătorul auto nu s-a conformat semnalelor polițiștilor, continuându-și deplasarea. Echipajul de poliție a pornit în urmărirea mașinii, folosind semnalele acustice și luminoase, iar la intrarea în județul Arad a fost solicitat sprijinul polițiștilor din cadrul Secției 8 Poliție Rurală Săvârșin. Acțiunea coordonată a polițiștilor hunedoreni și arădeni a dus la oprirea autoturismului în localitatea Milova, fără a fi înregistrate evenimente rutiere (deși viteza de rulare a fost mult peste limita legală).

La volan a fost identificat un copil de 12 ani, din Chișineu-Criș. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că acesta nu deține permis de conducere, iar autoturismul a fost sustras din județul Sibiu.

Minorul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

A fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere și furt în scop de folosință, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și dispunerea măsurilor legale.

