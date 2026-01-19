Prima pagină » Social » Un tânăr de 16 ani a condus fără permis o dubiță din Oradea până în Orăștie

Un tânăr de 16 ani a fost arestat preventiv după ce ar fi furat o dubiță din Oradea, pe care ar fi condus-o fără să aibă permis până în Orăștie, județul Hunedoara.
Sursă foto: Titus Emanuel Iliesi / Mediafax Foto
Cosmin Pirv
19 ian. 2026, 10:50, Social

Potrivit IPJ Hunedoara, polițiștii au identificat sâmbăyă pe o stradă din Orăștie o autoutilitară care figura ca fiind furată de pe raza municipiului Oradea. Mașina a fost identificată în trafic.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că autoutilitara ar fi fost furată de un minor de 16 ani, care ar fi condus-o din Oradea până în Orăștie, deși nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Atât minorul, cât și autoutilitara au fost predați polițiștilor din cadrul IPJ Bihor, în vederea continuării cercetărilor.

Prejudiciul, estimat la aproximativ 60.000 de lei, a fost recuperat integral.

Cercetările polițiștilor arată că tânărul ar fi furat autoutilitară vineri seara. Mașina era parcată pe o stradă din Oradea, cu portierele neasigurate și cheia în contact.

Minorul a fost reținut, fiind cercetat pentru furt și conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Totodată, s-a stabilit că tânărul mai fusese reținut anterior, în 15 ianuarie, de polițiștii din Beiuș, într-un alt dosar penal ce vizează fapte similare.

Duminică, minorul a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, iar judecătorul de drepturi și libertăți a admis propunerea procurorului, dispunând arestarea preventivă pentru 30 de zile.

