Judecător CSM, despre prescripții. Imaginea publică a fost că judecătorii scapă corupții. Cauzele sunt diferite

Judecătorul CSM Claudiu Drăgușin spune, referindu-se la prescripții, că imaginea publică este că „judecătorii scapă corupții”, dar că în realitate cauzele sunt diferite.
Tehnologia AI ar putea deveni un „asistent al judecătorului”
A SCM judge slams Nicuşor Dan’s referendum: it has no legal or constitutional basis
Doi tineri de 16 ani cercetați după ce au obligat o fată de 13 ani să se prostitueze
Judecătorul CSM, Claudiu Drăgușin, dezvăluiri la OFF The Record. Drăgușin face praf referendumul lui Nicușor Dan / 1 din 3 români ajunge în instanță / „Declarații scandaloase” la adresa femeilor magistrat
Judecător CSM, despre problemele din instanță: „România are 5-6 milioane de dosare pe an. Practic, unul din trei români ajunge într-o procedură judiciară”
Cosmin Pirv
06 mart. 2026, 14:41, Social

Judecătorul CSM Claudiu Drăgușin a vorbit, vineri, în emisiunea Off the Record de la Mediafax, despre prescipții.

„Toată retorica asta s-a descărcat în curtea judecătorilor. Imaginea publică a fost că judecătorii scapă corupții”, a spus el.

Claudiu Drăgușin arată că la nivelul CSM este în lucru o analiză preliminară „pe durata în care un dosar rămâne la parchet, durata în care rămâne la instanță”: „Și aici nu vreau să împart vina între procurori și judecători, pentru că sunt situații pe care trebuie să le analizezi punctual, să vezi unde e responsabilitatea. Dar dincolo de asta există o responsabilitate majoră a Parlamentului, care a stat patru ani fără să modifice legislația privind prescripția. Asta spun, că problema e mult mai complicată, ori noi ne-am trezit cu un protest împotriva judecătorilor pentru deciziile pe care le dau”, a declarat membrul CSM.

Drăgușin a explicat o situație similară s-a înregistrat în Italia și că este vorba de cazuri complicate și complexe.

„La noi a ajuns discuția asta în spațiul public foarte simplificată. Că judecătorii scapă corupții. Dar noi avem, de exemplu, situații în țară în care dosarele vin cu o săptămână înainte de prescripție, astfel încât judecătorul să constate prescripția. Or, aici, da, noi, în opinia publică, probabil că o să rămânem cu imaginea, dar cauzele sunt diferite”, a mai spus judecătorul CSM.

