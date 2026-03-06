Membru CSM, despre pensii: Adevărata problemă este legată de vreo 2.000 de magistrați

Drăgușin a declarat la Off The Record, la MEDIAFAX, că „s-a terminat cu pensiile este doar un fel de a spune” pentru că se vor mai pensiona judecători sau procurori în perioada următoare la vârste de 52-53 de ani.

„Problema nu era vârsta de pensionare. Există o perioadă de tranziție și înainte. Există și acum, e un pic diminuată. Nu asta era problema. Erau corectate niște probleme ale legii. Problema este legată de vreo 2.000 de magistrați, din cei 7.000 cu totul, care se află la mijlocul profesiei lor în magistratură. Pentru că ei sunt relativ apropiați de vârsta de pensionare și lor li se creează o frustrare și eu pot să o înțeleg omenește”, spune Drăgușin.

Judecătorul afirmă că în magistratură oamenii nu pleacă la pensie „pentru că așa vor, la 50 de ani, să se ducă în Maldive și să stea relaxați la plajă”, ci din cauza volumului de activitate care „este insuportabil”.

„Și asta e și vina noastră a CSM-ului ca instituție, nu neapărat a actualei structuri, ci a tuturor CSM-urilor că n-au avut lucrul ăsta în atenție. Oamenii văd pensionarea ca pe o modalitate de a scăpa…”, explică magistratul.

Potrivit lui Claudiu Drăgușin un judecător intră într-un „ritm absolut infernal”, din care dacă te îmbolnăvești trei zile și a pierdut ritmul i se decalează toate lucrările.

El afirmă că Eu știu ce ziceți, dar eu cunosc oameni care s-au pensionat ca să plecă în Maldive, deși mai sunt cazuri și de acest fel, însă nu trebuie tratate ca fiind relevante ca număr.