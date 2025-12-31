Prima pagină » Justiţie » Declarație de final de an a unui membru CSM. Justiția, prezentată ca „victimă” a atacurilor

Judecătorul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), afirmă într-o postare publică faptul că anul 2025 se încheie cu Justiția „printre cele mai atacate instituții ale statului”, într-un climat dominat de scandaluri, campanii agresive și „lozinci” care ar fi înlocuit soluțiile, potrivit mesajului publicat de magistrat.
Mesajul vine în contextul unei dezbateri publice intense alimentate, în ultimele săptămâni, de documentarul Recorder „Justiție capturată”, care a arătat că în sistem ar exista mecanisme de influență și o rețea de interese la vârf, cu rol în decizii și numiri. Documentarul a generat reacții și discuții ample în spațiul public.

„Problemele reale”, în vizunea judecătorului

În postare, Alin Ene susține că dificultățile structurale ale sistemului, scheme de personal insuficiente, posturi vacante greu de ocupat, creșterea volumului de muncă, sedii improprii și subfinanțare, ar fi fost din nou împinse în plan secund. De asemenea, acesta reclamă că mai multe instanțe ar fi continuat să funcționeze în sedii improprii, iar subfinanțarea și lipsa de predictibilitate ar fi rămas probleme nerezolvate.

Judecătorul afirmă că anul 2025 ar fi fost dominat de „atacuri constante” la adresa Justiției, „ambalate sub eticheta reformei”, iar „lozincile” ar fi înlocuit soluțiile, susținând că „sub pretextul reformei, s-a cerut subordonare” și că, în loc de dialog, ar fi existat contestarea celor care cunosc sistemul „din interior”.

În mesajul său, Alin Ene cere ca, în 2026, problemele complexe să nu mai fie tratate prin explicații „simple” și avertizează asupra efectelor „generalizărilor” și ale „linșajului public”, susținând că reforma nu ar trebui să însemne presiune sau subordonare, ci soluții care să facă Justiția mai funcțională.

Criticile societății civile și tensiunea cu CSM

În paralel, în spațiul public s-au amplificat criticile la adresa CSM și a conducerilor din sistemul judiciar, inclusiv din partea unor organizații civice care au desfășurat proteste. Secția pentru judecători a CSM a reacționat calificând astfel de demersuri drept o „campanie” împotriva sistemului judiciar.

De asemenea, în reacțiile la documentarul Recorder, CSM a invocat ideea unei „campanii de destabilizare” și a contestat modul în care ar fi prezentat sistemul în spațiul public.

 

