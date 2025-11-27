Aviz formal din partea Grupului de lucru OCDE pentru combaterea mitei, primit de România

Ministerul Justiției, în colaborare cu Direcția Națională Anticorupție (DNA), a coordonat activităților aferente procesului de evaluare a României în Grupul de lucru anti-mită, în calitate de punct focal național.

„Evaluarea pozitivă în acest format de lucru al OCDE certifică progresele semnificative ale României în implementarea criteriilor de aderare și a standardelor de prevenire și combatere a corupției internaționale pentru alinierea la Convenția OCDE privind combaterea coruperii funcționarilor publici străini în operațiunile economice internaționale (Convenția anti-mită)”, transmite Ministerul Justiției.

Prin adoptarea Legii nr. 156/2025, care modifică și completează Legea nr. 319/2024, România și-a consolidat cadrul normativ pentru prevenirea și combaterea corupției în operațiunile economice internaționale.

Acest lucru se face prin: completarea incriminării infracțiunii de corupere a funcționarilor publici străini; majorarea cuantumului unei zile amendă, în cazul în care instanța aplică pedeapsa amenzii care însoțește pedeapsa închisorii; extinderea instituției confiscării speciale, prin introducerea posibilității de confiscare a banilor, valorilor sau bunurilor obținute indirect ca urmare a săvârșirii faptei de corupere a funcționarilor publici străini; introducerea unei circumstanțe atenuante judiciare pentru persoanele juridice care adoptă și aplică politici corporative eficiente de prevenire a faptelor de corupție; atribuirea competenței DNA pentru efectuarea urmăririi penale și în cazul anumitor infracțiuni conexe (spălare a banilor, fals în înscrisuri, evaziune fiscală), atunci când acestea sunt săvârșite în legătură cu infracțiunea de corupere a funcționarilor publici străini; ccordarea de măsuri de protecție avertizorilor de integritate; introducerea unor dispoziții privind cererile de extrădare și asistența judiciară bazate pe prevederile Convenției anti-mită”, potrivit MInisterului Justiției.