Pîslaru, despre decizia CCR: O revizuire pe fond a legii afectează șansele de încadrare în termen

„Așa cum foarte bine ați văzut, voința politică, în ciuda lucrurilor discutate inclusiv în spațiul public, rămâne de a rezolva acest subiect și ne vom îndrepta cu o soluție care să rezolve problemele procedurale indicate de Curtea Constituțională”, a spus ministrul într-o conferință, miercuri.

El a subliniat că termenul-limită pentru rezolvarea jalonului din PNRR, legat de suma de 231 milioane de euro, este 28 noiembrie, iar respectarea acestuia este crucială.

Ministrul a explicat că sunt două componente importante: „Una este că trebuie rezolvată (reforma – n.r.) oricum, cu deadline sau fără, cu PNRR sau fără PNRR. A doua este că am prefera să avem acești 231 milioane de euro pentru școli, spitale, autostrăzi, proiecte în domeniul energiei. Prin urmare, trebuie să ne mișcăm repede pentru a îndeplini această funcție”.

Pîslaru a mai spus că, deși se discută despre o revizuire pe fond a legii, acest lucru ar putea afecta șansele de a respecta termenul: „O revizuire pe fond ar afecta șansele să ne încadrăm până pe 28 noiembrie. Sunt convins că prim-ministru va anunța exact planul pe care îl avem pentru a putea rezolva problema”.

„În trei luni am făcut ceea ce nu se făcea de un an de zile, deci putem să stăpânim condițiile de negociere și să adoptăm soluția care deblochează fondurile”, a mai spus ministrul.