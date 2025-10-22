Prima pagină » Economic » Pîslaru, despre decizia CCR: O revizuire pe fond a legii afectează șansele de încadrare în termen

Pîslaru, despre decizia CCR: O revizuire pe fond a legii afectează șansele de încadrare în termen

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat că respingerea de CCR a legii privind reforma pensiilor speciale nu schimbă voința guvernului de a soluționa acest subiect, dar ar putea afecta șansele ca România să se încadreze în termenul-limită pentru jalonul din PNRR.
Ministrul Energiei: România nu va avea centralele pe cărbune închise în această iarnă. „Ne-am asigurat că nu o să avem o creștere nouă a prețului energiei”
Ministrul Energiei: România nu va avea centralele pe cărbune închise în această iarnă. „Ne-am asigurat că nu o să avem o creștere nouă a prețului energiei”
Ministrul Energiei, despre explozia din Rahova: vom coopera „chirurgical” cu MAI și DSU după anchetă
Ministrul Energiei, despre explozia din Rahova: vom coopera „chirurgical” cu MAI și DSU după anchetă
Poate fi prelungit termenul de 28 noiembrie pentru reforma pensiilor speciale? Anunțul lui Dragoș Pîslaru
Poate fi prelungit termenul de 28 noiembrie pentru reforma pensiilor speciale? Anunțul lui Dragoș Pîslaru
Ivan, după tragedia din Calea Rahovei: Cei care încasează sume considerabile să aibă condiții clare
Ivan, după tragedia din Calea Rahovei: Cei care încasează sume considerabile să aibă condiții clare
Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a PNRR: Cele opt spitale noi și Autostrada A7 rămân în plan
Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a PNRR: Cele opt spitale noi și Autostrada A7 rămân în plan
Petre Apostol
22 oct. 2025, 18:10, Economic

„Așa cum foarte bine ați văzut, voința politică, în ciuda lucrurilor discutate inclusiv în spațiul public, rămâne de a rezolva acest subiect și ne vom îndrepta cu o soluție care să rezolve problemele procedurale indicate de Curtea Constituțională”, a spus ministrul într-o conferință, miercuri.

El a subliniat că termenul-limită pentru rezolvarea jalonului din PNRR, legat de suma de 231 milioane de euro, este 28 noiembrie, iar respectarea acestuia este crucială.

Ministrul a explicat că sunt două componente importante: „Una este că trebuie rezolvată (reforma – n.r.) oricum, cu deadline sau fără, cu PNRR sau fără PNRR. A doua este că am prefera să avem acești 231 milioane de euro pentru școli, spitale, autostrăzi, proiecte în domeniul energiei. Prin urmare, trebuie să ne mișcăm repede pentru a îndeplini această funcție”.

Pîslaru a mai spus că, deși se discută despre o revizuire pe fond a legii, acest lucru ar putea afecta șansele de a respecta termenul: „O revizuire pe fond ar afecta șansele să ne încadrăm până pe 28 noiembrie. Sunt convins că prim-ministru va anunța exact planul pe care îl avem pentru a putea rezolva problema”.

„În trei luni am făcut ceea ce nu se făcea de un an de zile, deci putem să stăpânim condițiile de negociere și să adoptăm soluția care deblochează fondurile”, a mai spus ministrul.