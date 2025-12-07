Prima pagină » Politic » Ana Ciceală, după vot: „Orașul poate fi construit pentru viitor cu curaj și speranță”

Ana Ciceală, candidata partidului SENS la Primăria Capitalei, a votat duminică dimineață și a transmis un mesaj de încurajare către bucureșteni, invitându-i să participe la scrutin cât mai devreme pentru a evita aglomerația de seara.
07 dec. 2025, 09:22, Politic

„Am votat într-un minut, a fost foarte ușor să votăm. Încurajez pe toți bucureștenii să facă asta cât mai devreme, să-și găsească secția de vot pe registrulelectoral.ro, fiindcă la locale nu se poate vota în orice secție de vot”, a declarat Ciceală.

Candidata a avertizat alegătorii că seara s-ar putea forma cozi la secțiile de votare și i-a îndemnat să voteze de dimineață pentru a evita timpul de așteptare.

„E o zi bună pentru a construi viitorul”

În declarațiile sale, Ana Ciceală a subliniat importanța momentului electoral pentru Capitală: „Astăzi e o zi bună pentru a începe să construim viitorul nostru. Încă o dată orașul nostru poate să fie construit pentru viitor cu curaj, cu speranță și viețile noastre pot să arate diferit dacă reînnodăm încrederea dintre noi”.

