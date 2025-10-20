Pîslaru, după decizia CCR: Jalonul de 231 de milioane euro poate fi încă îndeplinit

„Discutăm într-adevăr de un jalon de 231 de milioane pe care ar fi trebuit să îl îndeplinim până pe 28 noiembrie. Din acest punct de vedere încă ar fi timp să îl îndeplinim”, a declarat Pîslaru, întrebat care este estimarea ministerului după decizia Curții.

Ministrul a precizat că este importantă motivarea Curții Constituționale şi că, dacă hotărârea se referă în principal la aspecte de formă, respectiv lipsa avizului CSM pe ultima formă a legii, parlamentul ar putea remedia situaţia şi reintroduce proiectul.

„Din acest punct de vedere cred că merită să urmărim motivarea Curții Constituționale și după aceea să vedem ce putem să facem ca să îndeplinim obiectivul de politică, și anume echitate, pe de-o parte, și, pe de altă parte, un buget sustenabil”, a spus Pîslaru.

Întrebat dacă guvernul ar putea cădea ca urmare a deciziei Curții sau dacă premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze, Pîslaru a catalogat ipoteza drept una pe care „acum nu avem nici de ce să o considerăm” și a spus că guvernul își va continua demersurile pentru echitate și stabilitate bugetară.

„Guvernul a propus un pachet care, din perspectiva noastră, până la motivarea Curții Constituționale, noi credem că este constituțional pe fond. Nu există niciun semn în acest moment politic sau moral ca Guvernul să nu-și continue demersurile”, a mai afirmat ministrul.

Actul normativ, iniţiat de Guvern şi pentru care Executivul condus de premierul Ilie Bolojan şi-a asumat răspunderea în Parlament la 1 septembrie, prevede creşterea treptată a vârstei de pensionare a judecătorilor şi procurorilor până la 65 de ani, precum şi limitarea pensiei de serviciu la 70% din valoarea ultimului salariu.