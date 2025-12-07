Victor Ponta cere exluderea USR de la guvernare după alegerile pentru Primăria Capitalei: „Face rău României. Țara nu poate fi condusă de un partid ce a primit doar 10% din voturi””

Ponta a declarat că l-ar fi preferat pe Daniel Băluță în funcția de Primar General, însă l-a felicitat pe Ciprian Ciucu pentru victoria obținută. Totodată, l-a acuzat pe liderul AUR, George Simion, că ar fi „făcut o șmecherie” susținând-o pe Anca Alexandrescu în loc să propună „un candidat serios”.

„Felicitări domnului Ciucu. Eu aș fi vrut să fie Daniel Băluță primar General, dar și domnul Ciucu are experiență. […] George Simion a făcut o șmecherie. În loc să vorbească cu Călin Georgescu să pună un candidat serios, s-a dus la Maricel Păcuraru să-i dea candidat”, a spus Victor Ponta.

Ponta anunță o moțiune pentru scoaterea USR de la guvernare

Fostul premier a criticat vehement USR, dezvăluind că a semnat, alături de peste 20 de parlamentari neafiliați, o moțiune prin care cere eliminarea formațiunii din Guvern. El susține că USR, deși ar fi obținut doar locul patru la alegeri, controlează „cele mai importante pârghii de putere din România”.

„Ar fi un moment ca PSD, PNL, AUR să se trezească și să înțeleagă că, indiferent de sprijinul extern și propaganda de care beneficiază, USR face rău poporului român și trebuie scos de la putere. […] Am semnat un angajament să scoată USR de la guvernare.”

Ponta a acuzat miniștrii USR că ar fi produs „pagube majore” în domenii precum apărare, economie, mediu și politică externă.

Critici dure la adresa conducerii USR

Fostul lider PSD a susținut că USR obține constant doar 10% în alegeri, dar „decide absolut tot”, în timp ce partidele majoritare ar accepta „să fie conduse de o minoritate politică”.

„Vom rămâne o țară prizonieră unui grup care ia 10% la orice alegeri și care decide absolut tot. Până când domnii Grindeanu, Bolojan și Simion vor înțelege să aibă curaj”, a adăugat Ponta.