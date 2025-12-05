Ilie Bolojan despre decizia ÎCCJ de a sesiza CCR pe legea pensiilor: „Sper că acest proiect respectă prevederile constituționale”

Premierul Ilie Bolojan a comentat vineri, în briefingul de presă de la Guvern, două situații care au apărut în aceeași zi pe scena politică. Bolojan a vorbit despre Înalta Curte de Casație și Justiție, care a sesizat Curtea Constituțională cu privire la noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților și despre depunerea unei moțiuni de cenzură de către opoziție.

El a explicat că următoarele zile vor arăta cât de puternică este coaliția de guvernare și dacă aceasta poate rezista presiunilor politice, inclusiv celor generate de rezultatele alegerilor de duminică, 7 decembrie.

Întrebat despre legitimitatea guvernului în cazul în care CCR respinge din nou proiectul privind pensiile magistraților, Bolojan a declarat că adevăratul test va fi votul moțiunii de cenzură.

„Soliditatea coaliției va fi testată în momentul în care se va ajunge la un vot pe o moțiune de cenzură. Atunci vom vedea cât este de solidă coaliția. Eu mă bazez, așa cum am spus de fiecare dată, că avem cu toții o responsabilitate și că stabilitatea politică este un element de bază care ține de ratingul României, de predictibilitate fiscală și de capacitatea de a pune economia pe baze sănătoase de anul viitor, în așa fel încât să putem ieși din această situație”, a declarat premierul.

În ceea ce privește decizia ÎCCJ de a sesiza CCR cu privire la noul proiect de lege privind pensiile magistraților, Ilie Bolojan a afirmat că Guvernul a respectat toate procedurile cerute după prima respingere a proiectului.

El a reamintit că, anterior, Curtea Constituțională considerase insuficient termenul de 10 zile pentru avizare, însă acum această problemă a fost clarificată.

„Sper că acest proiect respectă prevederile constituționale. Dacă data trecută, cu un vot de 5 la 4, s-a considerat că perioada de așteptare nu a fost suficientă, acum, și prin concursul CSM, am respectat acest aspect, chiar dacă avizul a fost negativ. Aspectele de neconstituționalitate pe probleme de proceduri astăzi nu se mai pun. Sper să se ajungă pe fond și să se constate că măsurile propuse de guvern nu doar sunt corecte din punct de vedere social, al echității și al sustenabilității sistemului de pensii, dar sunt și constituționale”, a spus Bolojan.

Premierul a evitat să comenteze scenariile privind o posibilă rupere a coaliției în funcție de rezultatele alegerilor.