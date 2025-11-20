Pîslaru despre jalonul PNRR al pensiilor speciale: Nu garantează că România va putea recupera banii

„Această suspendare provine din faptul că, timp de mai bine de patru ani de zile, România n-a îndeplinit o reformă pe care și-a asumat-o sau nu a adus suficiente dovezi că această reformă rezolvă problema de echitate și sustenabilitate în sistemul de pensii”, a spus Pîslaru, joi, într-o conferință de presă.

Despre avizul CSM, ministrul a spus: „În spiritul principiului cooperării loiale între instituții, care e un principiu constituțional, ne așteptăm ca CSME să avizeze cât mai rapid acest proiect. Iar Guvernul își va face datoria și va împinge această reformă până la sfârșit”.

Pașii următori în demersul pentru deblocarea fondurilor PNRR

Acesta a explicat următoarele etape în încercarea păstrării fondurilor europene: „Pe 28 noiembrie, când punem scrisoarea cu privire la îndeplinirea acestui jalon, să aducem toate doveziile și foarte explicit vreau să fiu, că guvernul a făcut tot ce a ținut de guvern, că parlamentul a făcut tot ce a ținut de parlament, ca acest jalon să fie îndeplinit”.

„Având în vedere că răspunsul Comisiei Europene este într-un interval de circa două luni de zile, așteptarea mea este ca promulgarea să se și întâmple în intervalul acesta de două luni de zile, pentru ca să nu discutăm de o chestiune teoretică, moment în care sistemul de audit și de verificare al Comisiei Europene va decide dacă elementele întrunite, adică voință exprimată, acțiune făcută în maximul capacității Guvernului la posibilitățile momentului, având în vedere intervențiile CSM, contestații, CCR și așa mai departe, dacă aceste eforturi, care până la urmă vor duce la îndeplinirea jalonului, chiar dacă tardivă, sunt sau nu sunt penalizate proporțional, neproporțional, total, parțial sau cât sunt”, a continuat ministrul.

În final acesta a precizat: „Aceste lucruri sunt, evident, eforturi care țin de prezentarea cât mai bună a ceea ce România a făcut și nu garantează, ca să fiu foarte explicit, că România va putea recupera cei 231 de milioane de euro”.