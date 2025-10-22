„Super-murătura” mediteraneană ideală pentru salate: scade glicemia și are efect antiinflamator

Pe lângă faptul că este un condiment foarte apreciat în dieta mediteraneană, acest aliment conține nutrienți valoroși precum fibre, vitamine și flavonoide. Gastronomia spaniolă abundă în murături care pot fi consumate ca aperitiv sau ca ingredient în diverse rețete: măsline, castraveciori în oțet, ardei iuți, vinete de Almagro… și capere. Acestea sunt mugurii florali ai unei plante numite tot caperă (Capparis spinosa), mici, verzi, cărnoase și cu un gust ușor amărui, relatează El Espanol.

Una dintre principalele lor calități este capacitatea de a potența aroma altor ingrediente. Se combină excelent cu alimente sărate, roșii, sparanghel sau carne roșie. De asemenea, sunt folosite în sosuri precum cel pentru pastele puttanesca.

Originea caperelor se află în Asia, unde arheologia a demonstrat că erau consumate de oameni acum mai bine de 10.000 de ani. De altfel, sunt menționate în cea mai veche operă literară cunoscută – Epopeea lui Ghilgameș, o lucrare sumeriană din mileniul al III-lea î.Hr.

De pe țărmurile estice ale Mării Mediterane, caperele au ajuns în Grecia, Roma, al-Andalus (denumirea dată de arabi Spaniei) și Franța. Astăzi, rămân un aliment popular în toată zona mediteraneană, fiind deosebit de apreciate în Grecia, Italia, Cipru și Malta. În Spania, deși cunoscute, sunt folosite ceva mai puțin.

Din punct de vedere nutrițional, 100 de grame de capere conțin 23 de calorii, 83 de grame de apă, 2,6 grame de proteine, 4,5 grame de carbohidrați, 3,2 grame de fibre și 0,9 grame de grăsimi. În cantități mai mici, furnizează sodiu, potasiu, fier, calciu, fosfor și vitaminele A și C. Cu o asemenea compoziție, nu e de mirare că includerea caperelor în alimentație poate aduce beneficii importante pentru organism.

Proprietăți antiinflamatorii

Caperele au fost folosite frecvent în medicina tradițională pentru tratarea afecțiunilor inflamatorii, inclusiv a reumatismului. Datorită conținutului ridicat de quercetină – un flavonoid – și de vitamina E, care ajută la menținerea integrității celulare, caperele au efect antiinflamator și, potrivit unor studii, chiar antitumoral.

Un alt studiu a analizat proprietățile uleiului esențial extras din florile și frunzele plantei, constatând un efect antiproliferativ asupra celulelor canceroase din colon. Printre alte avantaje se numără conținutul ridicat de fibre alimentare și aportul caloric redus. Fibrele au efect stimulant asupra digestiei, iar pentru a profita de aceste beneficii este de preferat consumul caperelor în saramură, nu al celor conservate în ulei sau sare.

Acțiune antioxidantă

Caperele sunt bogate în rutină, un bioflavonoid cu puternic efect antioxidant. Aceasta contribuie la reducerea nivelului de colesterol din sânge și împiedică formarea plăcilor periculoase în artere. Antioxidanții pot, de asemenea, să reducă inflamația și să protejeze împotriva bolilor cronice precum cele cardiovasculare și cancerul.

Ajută în controlul diabetului

Unele cercetări sugerează că caperele pot fi aliați importanți în gestionarea diabetului de tip 2. Componentele lor active ar putea îmbunătăți absorbția glucozei de către țesuturi, reduce absorbția carbohidraților și proteja celulele pancreatice care produc insulină.

Antihistaminic natural

Rutinul are și proprietăți antihistaminice naturale. Extractele din Capparis spinosa sunt bogate în substanțe care reglează activitatea mastocitelor – celulele implicate în reacțiile inflamatorii și alergice. Astfel, persoanele care suferă de alergii pot beneficia de pe urma consumului regulat de capere.

Întăresc sistemul imunitar

Caperele sprijină activitatea fagocitelor – celule care distrug microorganismele și alte particule străine din organism. Cercetările arată că extractele de capere stimulează aceste celule, consolidând imunitatea. Alte studii, realizate în Italia, au demonstrat că decoctul de rădăcini de Capparis spinosa inhibă dezvoltarea bacteriilor Deinococcus radiophilus, Staphylococcus epidermis și Streptococcus faecalis.

Piele sănătoasă și hidratată

Caperele ajută la hidratarea pielii și reduc senzația de uscăciune. Conform unui studiu din 2002, conțin compuși care pot proteja pielea de razele ultraviolete, reducând riscul de cancer cutanat, inclusiv melanom. De asemenea, contribuie la diminuarea roșeții și a iritațiilor cauzate de expunerea prelungită la soare.