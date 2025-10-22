Scurgeri de monoxid de carbon într-o hală din Mureș. Pompierii intervin

Pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Luduș și Detașamentului de Pompieri Târgu Mureș intervin la o hală de producție din orașul Luduș, în urma unei sesizări privind emanarea de monoxid de carbon în interiorul clădirii.

La fața locului acționează două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială CBRN, precum și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean Mureș.

Potrivit ISU Mureș, 15 angajați au fost evacuați preventiv dintr-un total de 18 persoane aflate în incintă.

Un angajat care a acuzat cefalee a fost transportat la CPU Târnăveni de către echipajul SAJ, pentru investigații medicale suplimentare.

Echipajele operative efectuează măsurători de specialitate pentru identificarea sursei de unde provin emanările de monoxid de carbon.

Sunt asigurate măsurile de prevenire și stingere a incendiilor pe întreaga durată a intervenției.

Intervenția este în dinamică.