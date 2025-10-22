Alertă într-un centru comercial din București din cauza mirosului de gaze

Echipajul, împreună cu reprezentanți ai companiei de gaze, au făcut măsurători care nu au indicat valori peste pragul de alarmare.

Miercuri seară, în jurul orei 21.40 pompierii au primit o sesizare că la un fast-food dintr-un centru comercial din sectorul 5 este perceptibil un miros posibil periculos. Potrivit ISU București, la locul indicat s-a deplasat un echipaj din cadrul Detașamentului de Pompieri 13 Septembrie, care în urma măsuratorilor cu aparatul de detecție nu au constatat valori peste pragul de alarmare.

Pompierii au solicitat și o echipă a companiei de gaze, împreună cu care au fost făcute noi măsurători, cu același rezultat.

Pe durata verificărilor și măsurătorilor, activitatea comercială a fost sistată.

În continuare au fost efectuate verificări în magazinul alăturat și pe acoperișul construcției, care este străbătut de o țeavă de gaze, fără a fi identificate valori peste limite.

Pompierii au transmis că se verifică și canalele tehnologice, la nivelul carosabilului. La caz acționează o autospecială de pompieri și echipajul CBRN