Referendum pentru desființarea sectoarelor din București și Ilfovului, pe 7 decembrie? Un posibil candidat a depus proiectul și îi cere lui Bolojan implementarea

Vlad Gheorghe (partidul DREPT), fost europarlamentar și posibil candidat la Primăria Capitalei, anunță că a depus la Guvern un proiect prin care solicită desființarea sectoarelor municipiului București și a județului Ilfov, cu scopul de a unifica administrativ Capitala. El îi cere lui Ilie Bolojan să organizeze, „obligatoriu prin lege”, referendumul odată cu alegerile de la București.

În mesajul său, Gheorghe susține că Bucureștiul este „singura capitală din Europa împărțită artificial în șapte orașe, cu șapte primari, șapte bugete și șapte instituții pentru orice”, ceea ce ar alimenta birocrația și risipa. Potrivit acestuia, sectoarele „au cele mai mari bugete din țară”, în timp ce Primăria Generală a Capitalei funcționează „în deficit”.

Fostul europarlamentarafirmă că „România și Bucureștiul trăiesc din împrumuturi în timp ce baronii locali exploatează taxele plătite de cetățeni” și că „România nu se poate dezvolta sufocată de baronii locali”, iar „Bucureștiul nu se poate dezvolta dezmembrat de baronii de sector”.

El propune ca reorganizarea administrativă să înceapă de la Capitală, profitând de „cea mai bună ocazie” – alegerile pentru Primăria Generală.

„Domnule Bolojan, chemați lumea să aleagă desființarea birocrației și a risipei de la București. Arătați țării că se poate, iar cetățenii vor veni la vot. Organizați referendumul. Reuniți Capitala!”, a scris Vlad Gheorghe într-o postare pe Facebook..

Alegeri pe 7 decembrie

Liderii coaliției au decis ca alegerile pentru funcția de primar general al Bucureștiului să fie organizate în 7 decembrie.

Ei au avut de ales între 30 noiembrie şi 7 decembrie, însă în prima variantă alegerile ar fi avut loc în ziua Sfântului Andrei şi au preferat a doua variantă.

De asemenea, liderii coaliţiei au stabilit ca fiecare formaţiune să aibă un candidat propriu.

La momentul actual, numele vehiculate pentru funcţia de primar general al Capitalei sunt: Gabriela Firea sau Daniel Băluţă (PSD), Stelian Bujduveanu sau Ciprian Ciucu (PNL), precum şi Cătălin Drulă (USR).

Primăria Generală a Capitalei este condusă interimar de Stelian Bujduveanu, după ce postul de primar general a fost vacantat în urmă câştigării de către Nicuşor Dan a alegerilor prezidenţiale.