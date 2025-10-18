Alegerile pentru Primăria Capitalei ar urma să fie organizate în acest an. Ce date sunt luate în calcul de Coaliție

Variantele luate în calcul sunt 30 noiembrie sau 7 decembrie.

Premierul Ilie Bolojan urmează să mai poarte o discuție cu liderii PSD, USR susținând această idee, conform Gândul.

Ieri, Ilie Bolojan a declarat la Radio România Actualități că alegerile pentru Primăria Capitalei ar trebui organizate cât mai repede posibil, la final de noiembrie sau început de decembrie, pentru a respecta „spiritul legii”.

„Cred că trebuie făcute cât mai repede posibil pentru a fi în spiritul legii și în interesul bucureștenilor, pentru că una este să ai un primar stabil, care are legitimitatea votului, și alta este să ai un interimar, indiferent cât de bine intenționat este domnul Bujduveanu”, a spus Bolojan, vineri, la RRA.

Premierul a precizat că va susține, în cadrul coaliției, organizarea alegerilor locale din București fie în ultima duminică din noiembrie, fie în prima duminică din decembrie.

Totodată, Ilie Bolojan a afirmat că nu se opune condiției impuse de PSD, potrivit căreia fiecare partid ar urma să aibă propriul candidat la Primăria Capitalei.

„Chiar dacă aceste lucruri nu au fost discutate în protocolul inițial, nu văd nicio problemă să respectăm acest lucru. Cred că este important să avem alegeri în București”, a spus premierul.

Scrutinul pentru Primăria București se va desfășura într-un singur tur, iar primar va deveni candidatul care va obține cel mai mare număr de voturi.