Bolojan: Putem organiza alegerile în noiembrie-decembrie. Nu văd o problemă să avem candidați proprii

Cred că trebuie făcute cât mai repede posibil, sfârșit de noiembrie-început de decembrie, pentru a fi în spiritul legii și în interesul bucureștenilor, chiar dacă fiecare partid va avea candidat propriu, spune Ilie Bolojan.

„Personal, cred că alegerile trebuie organizate în spiritul legii, pentru că chiar în literă ei nu am respectat, dar spiritul legii este, faceți-le cât mai repede, deci cred că trebuie făcute cât mai repede posibil pentru a fi în spiritul legii și în interesul bucureștenilor, pentru că una este să ai un primar stabil, care are legitimitatea votului, și alta este să ai un interimar, indiferent cât de bine intenționat este domnul Bujduveanu. Deci personal, cred că putem organiza alegerile la București cât mai repede, în final de noiembrie – început de decembrie, și voi susține săptămâna viitoare organizarea acestor alegeri sau în ultima duminică din noiembrie, sau în prima duminică din decembrie”, spune la Radio România Actualități, Ilie Bolojan.

El afirmă că nu este împotriva condiției PSD ca fiecare partid să aibă candidat propriu.

„Sigur, chiar dacă aceste lucruri nu au fost discutate în protocolul inițial, nu văd niciun fel de problemă să respectăm acest lucru. Cred că este important să avem alegeri în București”, încheie Bolojan.