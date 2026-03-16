Ilie Bolojan la lansarea noii ediții a Studiului Economic al OCDE pentru România: „Aderarea la OCDE va deveni o realitate anul acesta, dar nu ca un obiectiv în sine, ci ca un mijloc”

Premierul Ilie Bolojan a avut luni o întâlnire importantă alături de Secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Mathias Cormann, care se află la București.

Începând cu ora 10:00, Mathias Cormann a fost primit de premierul Ilie Bolojan la Palatul Victoria.

Cu această ocazie a fost organizată și ceremonia de semnare a acordului dintre Guvernul României și OCDE privind privilegiile și imunitățile acordate organizației.

În cadrul întâlnirii dintre cei doi, Ilie Bolojan a susținut o declarație oficială cu ocazia lansării noii ediții a Studiului Economic al OCDE pentru România.

„Mă bucur să particip astăzi, alături de dumneavoastră, alături de Secretarul General al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, domnul Mathias Cormann, la lansarea noii ediții a Studiului Economic al OCDE pentru România. De la deschiderea negocierilor de aderare în ianuarie 2022, România a intrat într-un proces de evaluare a politicilor și practicilor sale, raportat la standardele OCDE în aproape toate domeniile de politică publică. Datorită efortului comun al instituțiilor implicate, țara noastră a făcut pași importanți în acest proces de aderare.”, a spus Bolojan.

Potrivit prim-ministrului, studiul economic reprezintă un reper important pentru dezvoltarea economică și modernizarea României.

„Studiul economic pe care îl lansăm astăzi oferă recomandări importante pentru reformele din domeniul fiscal și bugetar, pentru piața muncii și pentru creșterea competitivității economiei. Este un punct de referință pentru stabilitatea economică și pentru modernizarea statului.”, a adăugat Bolojan.

În discursul său, Ilie Bolojan a făcut trimitere la datele concrete privind deficitul bugetar al țării și perspectivele economice și așteptările pentru a remedia situația actuală.

„După un deficit de aproximativ 8,7% din PIB în 2024, anul 2025 s-a încheiat cu un deficit de 7,7%, sub nivelul estimat de Comisia Europeană. Continuăm reformele începute anul trecut, iar proiectul de buget pentru anul 2026 este unul realist, astfel încât să atingem ținta de deficit de 6,2% la finalul acestui an. La nivelul economiei, studiul arată că România a rezistat la șocurile din ultimii ani și la efectele războiului din Ucraina.”

Pe partea de competitivitate și digitalizare, premierul Ilie Bolojan a declarat că există necesitatea unor reforme administrative cât mai rapide.

„Creșterea competitivității economiei rămâne o prioritate. Pentru asta avem nevoie de costuri competitive, o administrație eficientă, reguli clare și un stat modern și digitalizat. Reformele și investițiile în curs, susținute inclusiv prin PNRR, urmăresc simplificarea procedurilor pentru companii, reducerea birocrației și accelerarea digitalizării serviciilor publice.”, a spus Bolojan.

Referitor la infrastructură și fonduri europene, Ilie Bolojan a afirmat că „România accelerează implementarea programelor de investiții finanțate din fonduri europene, în special în infrastructura de transport și în modernizarea rețelelor electrice, domenii care influențează direct costurile logistice, securitatea energetică și competitivitatea firmelor.”

„Înainte de a închide această introducere, se cuvine să mulțumesc domnului Cormann și echipei pe care dânsul o conduce pentru ghidajul și pentru colaborarea pe care le-am avut pe parcursul acestor ani, în așa fel încât să parcurgem acest proces de aderare. Suntem într-un stadiu avansat, avem 23 de comitete care au fost parcurse, mai avem încă două comitete și sper că împreună, în următoarele luni, reușim să parcurgem și aceste etape. De asemenea, vreau să mulțumesc tuturor celor implicați din țară pentru că am avut de adoptat legi în Parlament și, cu toate divergențele din lumea noastră politică, a fost un acord politic și toate forțele politice au susținut adoptarea legislației aferente diferitelor comitete.”, a spus premierul.

„Adoptarea la OCDE va deveni o realitate anul acesta, dar nu ca un obiectiv în sine, ci ca un mijloc, pentru ca țara noastră să fie o țară mai competitivă și mai prosperă.”, a adăugat acesta.