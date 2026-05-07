Nazare, despre aderarea la OCDE: Suntem în traiectoria corectă pentru atingerea țintelor asumate

„Evaluarea primului trimestru confirmă că suntem în traiectoria corectă pentru atingerea țintelor asumate pentru 2026 și 2027. În același timp, apetitul pentru investiții este la cel mai ridicat nivel, iar aderarea la OCDE va aduce mai mult decât standarde și evaluări internaționale: va însemna investiții majore, politici publice mai eficiente, instituții mai solide, mai multă încredere din partea partenerilor externi și o economie românească mai competitivă”, a declarat Nazare la evenimentul organizat de BNR.

Nazare a participat la simpozionului de educație financiară cu tema „Financial literacy to support security, independence and inclusion” (n.r. –Educația financiară pentru a susține securitatea, independența și incluziunea), din marja reuniunii semestriale a Rețelei Internaționale pentru Educație Financiară a OCDE.

Potrivit ministrului interimar, România a închis deja 24 dintre cele 25 de comitete din procesul de aderare, inclusiv comitete aflate exclusiv în coordonarea Ministerului Finanțelor.

Acesta a precizat că închiderea cu succes a celor 24 de comitete pentru aderarea la OCDE „este un rezultat care confirmă că România poate performa la standardele economiilor dezvoltate atunci când există direcție, seriozitate și responsabilitate administrativă”.

„România merge în direcția corectă”, a afirmat Nazare

Deși în urmă cu doar câteva luni semnele de întrebare din partea investitorilor vizau deficitul bugetar în contextul unui deficit de 9,3% din PIB în 2024, „rezultatele arată însă clar că România merge în direcția corectă”, deși țara noastră se află în ceea ce numește el drept „un moment decisiv”, refindu-se la „intersecția dintre consolidare fiscală și investiții masive în economie”.

Acesta a precizat că, în 2025, România a redus deficitul cash la 7,65% din PIB în 2025, precizând că țara noastră a avut cel mai mare deficit din UE, însă a realizat „cea mai mare ajustare fiscală din Europa”.

„Singura modalitate prin care putem reduce deficitul și păstra stabilitatea economică este să continuăm ferm pe acest drum. Consolidarea fiscală nu se oprește în 2026. Ea trebuie dusă mai departe, în anii următori, cu consecvență, responsabilitate și seriozitate”, a conchis Nazare.

Ministrul interimar al Finanțelor a afirmat că stabilitatea economică, disciplina fiscală și credibilitatea internațională sunt „rezultate finale confirmate de Guvernul Bolojan”, afirmând și că aderarea la OCDE reprezintă „următorul mare salt economic strategic al României”.

Cu toate acestea, după căderea Guvernului Bolojan, indicele BET a crescut, iar volumul tranzacțiilor s-a dublat. Cu toate acestea, creșterea a fost pusă de analiștii ZF pe seama perioadei de incertitudine politică.