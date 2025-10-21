Tensiuni în coaliție. Surse: PSD s-a ridicat de la masă după ce Bolojan a respins propunerea lui Grindeanu

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a solicitat în ședința Coaliției formarea unui grup de lucru care să includă și reprezentanți ai magistraților, pentru a elabora o lege a pensiilor magistrațiilor ce poate trece testul CCR.

Premierul Ilie Bolojan nu ar fi fost de acord cu înființarea unui grup de lucru pentru elaborarea noii legi a pensiilor magistraților, potrivit surselor Mediafax. Șeful Guvernului le-ar fi transmis partenerilor de coaliție că intenționează să gestioneze personal un nou proiect de reformă, după respingerea legii de către Curtea Constituțională.

Conform surselor Mediafax, premierul consideră că un astfel de grup ar tărăgăna și mai mult adoptarea pachetului de reformă a pensiilor magistraților și ar fi considerat un pas în spate.

După replica premierului, social-democrații s-ar fi ridicat de la masa discuțiilor și ar fi părăsit ședința de la Palatul Victoria.

„Asta este definiția nebuniei. Să eșuezi și să faci la fel sperând în alte rezultate. Dânsul si-a pierdut credibilitatea pe acest subiect, nimeni din CSM, ÎCCJ sau asociațiile magistraților nu vor să vorbească cu el. De asta era nevoie de altceva”, au precizat surse din interiorul PSD pentru publicația Gândul.

Reprezentanții USR au confirmat incidentul dar au refuzat să comenteze neîntelegerile premierului cu reprezentanții PSD.

Ședința a continuat fără PSD, dar nu s-au mai decis alte lucruri. Problema pensiilor speciale ale magistraților a rămas astfel în aer.