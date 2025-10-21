Reforma din justiție. Grindeanu: Dacă premierul va refuza dialogul, va trebui să suporte consecințele

Mesajul a fost trimis marți seara pe Facebook.

„Reformele din justiție sunt necesare, trebuie făcute rapid, în deplină transparență și în urma unui dialog real, cu respect față de instituțiile statului. Toți actorii politici trebuie să colaboreze și am cerut acest lucru în numele PSD. Din păcate, unii mânați mai mult de orgoliu și mai puțin de rațiune, vor să facă aceiași pași care, în trecut, au dus la eșec — riscând de această dată un deznodământ și mai grav: respingerea pe fond”, a scris Sorin Grindeanu.

El i-a transmis lui Ilie Bolojan că va suporta consecințele politice dacă proiectul legii pensiilor speciale va eșua din nou la CCR.

„Pot înțelege dorința lui Ilie Bolojan de a se implica direct în reformele necesare în domeniul justiției. Dar e dator să înțeleagă că nu o mai poate face de unul singur. Este obligatoriu un dialog real cu toți actorii relevanți în domeniu. Dacă va alege să refuze calea dialogului, va asuma reluarea procedurilor, din nou, pe cont propriu și va eșua și a doua oară, premierul Ilie Bolojan va trebui atunci să suporte consecințele politice ale propriilor decizii”, a transmis Sorin Grindeanu.

Liderul interimar al PSD și delegația partidului au părăsit ședința de marți a coaliției de guvernare. Liberalul Ciprian Ciucu a spus că în timpul întâlnirii s-a discutat în contradictoriu despre propunerea PSD privitoare la înființarea unei comisii care să analizeze noul proiect al legii pensiilor speciale.