Ce răspunde Bolojan la întrebarea dacă o va demite pe Diana Buzoianu

Jurnaliștii l-au întrebat pe premier vineri dacă o va demite pe ministra Diana Buzoianu, în contextul crizei apei din Prahova, după ce ea ar fi anunțat că nu a fost informată din timp.

„Nu voi da astăzi un punct de vedere fără echivoc, dar dintr-o experiență administrativă de atâția ani de zile, instituțiile pot să primească nenumărate informări. Și un ministru cât timp are subordonați, care au responsabilități explicite, care propun soluții fără echivoc și care nu este în deplină cunoștință de cauză, nu poate să-și asume răspunderea pentru deciziile altor oameni care au explicit această responsabilitate, ca să fim cât se poate de clari”, a declarat Ilie Bolojan.

El i-a cerut ministrei Mediului un raport complet până miercuri.

„În raportul preliminar pe care doamna ministru mi l-a prezentat astăzi, nu apăreau date legate de responsabilitața ESZ Prahova și i-am solicitat ca până la începutul săptămânii viitoare să completeze acest raport în așa fel încât cel mai târziu miercuri să vă putem spune cu exactitate ce trebuie făcut ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple și cine sunt responsabilii în așa fel încât, dacă totuși ai luat niște decizii care au avut niște costuri majore trebuie să răspunzi pentru ele și nu trebuie să fugi niciodată de răspundere, dar pentru asta trebuie să ai și puțină demnitate să-ți asumi uneori și erorile și vedem din păcate ce se întâmplă”, a mai spus premierul.