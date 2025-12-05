Prima pagină » Politic » Ce răspunde Bolojan la întrebarea dacă o va demite pe Diana Buzoianu

Ce răspunde Bolojan la întrebarea dacă o va demite pe Diana Buzoianu

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat vineri dacă va demite pe ministra Mediului, Diana Buzoianu. „Nu voi da astăzi un punct de vedere fără echivoc”, a spus șeful Guvernului.
Ilie Bolojan: „Buna guvernare înseamnă rezultate vizibile în viața cetățenilor”
Ilie Bolojan: „Buna guvernare înseamnă rezultate vizibile în viața cetățenilor”
Ilie Bolojan despre decizia ÎCCJ de a sesiza CCR pe legea pensiilor: „Sper că acest proiect respectă prevederile constituționale”
Ilie Bolojan despre decizia ÎCCJ de a sesiza CCR pe legea pensiilor: „Sper că acest proiect respectă prevederile constituționale”
Ilie Bolojan despre stabilitatea din Guvern: „Nu imaginea contează, ci cum îți exerciți responsabilitatea”
Ilie Bolojan despre stabilitatea din Guvern: „Nu imaginea contează, ci cum îți exerciți responsabilitatea”
Ilie Bolojan: 17 companii de stat vor fi reorganizate, prin fuziune, divizare sau lichidare, iar unele vor fi listate. Tarom, Metrorex și CFR, printre cele menționate
Ilie Bolojan: 17 companii de stat vor fi reorganizate, prin fuziune, divizare sau lichidare, iar unele vor fi listate. Tarom, Metrorex și CFR, printre cele menționate
Pregătește Guvernul o ordonanță „trenuleț” în decembrie? Răspunsul premierului Ilie Bolojan
Pregătește Guvernul o ordonanță „trenuleț” în decembrie? Răspunsul premierului Ilie Bolojan
Cosmin Pirv
05 dec. 2025, 16:02, Politic

Jurnaliștii l-au întrebat pe premier vineri dacă o va demite pe ministra Diana Buzoianu, în contextul crizei apei din Prahova, după ce ea ar fi anunțat că nu a fost informată din timp.

„Nu voi da astăzi un punct de vedere fără echivoc, dar dintr-o experiență administrativă de atâția ani de zile, instituțiile pot să primească nenumărate informări. Și un ministru cât timp are subordonați, care au responsabilități explicite, care propun soluții fără echivoc și care nu este în deplină cunoștință de cauză, nu poate să-și asume răspunderea pentru deciziile altor oameni care au explicit această responsabilitate, ca să fim cât se poate de clari”, a declarat Ilie Bolojan.

El i-a cerut ministrei Mediului un raport complet până miercuri.

În raportul preliminar pe care doamna ministru mi l-a prezentat astăzi, nu apăreau date legate de responsabilitața ESZ Prahova și i-am solicitat ca până la începutul săptămânii viitoare să completeze acest raport în așa fel încât cel mai târziu miercuri să vă putem spune cu exactitate ce trebuie făcut ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple și cine sunt responsabilii în așa fel încât, dacă totuși ai luat niște decizii care au avut niște costuri majore trebuie să răspunzi pentru ele și nu trebuie să fugi niciodată de răspundere, dar pentru asta trebuie să ai și puțină demnitate să-ți asumi uneori și erorile și vedem din păcate ce se întâmplă”, a mai spus premierul.

Recomandarea video

Suedia va înceta ajutorul pentru dezvoltare pentru cinci state şi va redirecţiona banii către Ucraina
G4media
Localitatea din România care a ajuns să găzduiască cel mai mare adăpost din lume pentru animalele fără stăpân
Gandul
Nuntă surpriză în Guvernul României. Premierul Ilie Bolojan s-ar fi căsătorit în secret
Cancan
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport
Cât costă un hot dog și o porție de cartofi cu sos cheddar la Târgul de Crăciun din Piața Universității din București. Prețul sare de 50 de lei
Libertatea
Cum poți vota dacă nu te afli în București pe 7 decembrie! Documentele necesare pentru cei care nu au acte valabile
CSID
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor