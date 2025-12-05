Prima pagină » Politic » Pregătește Guvernul o ordonanță „trenuleț” în decembrie? Răspunsul premierului Ilie Bolojan

Pregătește Guvernul o ordonanță „trenuleț” în decembrie? Răspunsul premierului Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, că Guvernul ar urma să adopte o ordonanță de urgență „trenuleț”, întrucât mai multe măsuri expiră la finalul anului.
Ilie Bolojan: „Buna guvernare înseamnă rezultate vizibile în viața cetățenilor”
Ilie Bolojan: „Buna guvernare înseamnă rezultate vizibile în viața cetățenilor”
Ilie Bolojan despre decizia ÎCCJ de a sesiza CCR pe legea pensiilor: „Sper că acest proiect respectă prevederile constituționale”
Ilie Bolojan despre decizia ÎCCJ de a sesiza CCR pe legea pensiilor: „Sper că acest proiect respectă prevederile constituționale”
Ilie Bolojan despre stabilitatea din Guvern: „Nu imaginea contează, ci cum îți exerciți responsabilitatea”
Ilie Bolojan despre stabilitatea din Guvern: „Nu imaginea contează, ci cum îți exerciți responsabilitatea”
Ilie Bolojan: 17 companii de stat vor fi reorganizate, prin fuziune, divizare sau lichidare, iar unele vor fi listate. Tarom, Metrorex și CFR, printre cele menționate
Ilie Bolojan: 17 companii de stat vor fi reorganizate, prin fuziune, divizare sau lichidare, iar unele vor fi listate. Tarom, Metrorex și CFR, printre cele menționate
Ce răspunde Bolojan la întrebarea dacă o va demite pe Diana Buzoianu
Ce răspunde Bolojan la întrebarea dacă o va demite pe Diana Buzoianu
Iulian Moşneagu
05 dec. 2025, 16:22, Politic

Întrebat dacă Executivul ia în calcul introducerea în plată a unor drepturi suspendate, precum indemnizațiile pentru aleșii locali, premierul a respins scenariul.

„Cu siguranță nu există capacitate financiară să introducem în plată drepturi care astăzi sunt suspendate, gen indemnizații pentru primari și așa mai departe. Acest lucru, cu siguranță, nu se va întâmpla”, a explicat premierul.

Ordonanța „trenuleț” va prelungi măsurile care expiră la finalul anului

Bolojan a precizat că ordonanța „trenuleț” va proroga o serie de prevederi care altfel ar expira, dar că unele dispoziții ar trebui eliminate definitiv.

„Deci, foarte probabil, în luna decembrie vom avea o astfel de ordonanță pentru că anumite măsuri expiră la finalul anului, nu putem fugi de acest lucru. Le vom anunța în așa fel încât ceea ce este prorogat să fie în continuare prorogat. Din punctul meu de vedere, unul din lucrurile pe care trebuie să le facem este ca lucruri care nu sunt normal să mai fie în lege, trebuie, nu prorogate, anulate. În așa fel încât să punem lucrurile în curat și nu, an de an, să amânăm niște lucruri pe care lumea politică nu a avut forța să le atace în așa fel încât să le anuleze de totul”, a subliniat Ilie Bolojan.

Ce spune premierul despre creșterea salariului minim

În privința punctului de amendă și a salariului minim, premierul a spus că decizia va fi anunțată în zilele următoare.

„Veți primi aceste elemente în zilele următoare. Așa cum v-am spus, din punctul meu de vedere, și pentru salariul minim, nu avem spații foarte mari de creștere datorită realităților economice și bugetare pe care le avem”, a adăugat șeful Executivului.

El a mai amintit că un Consiliu tripartit programat săptămâna viitoare va avea pe ordinea de zi și aceste subiecte.

Recomandarea video

Bolojan: Soliditatea coaliției va fi testată în momentul în care se va ajunge la vot pe moțiunea de cenzură / Sper ca CCR să constate că măsurile propuse de Guvern pentru pensiile magistraților sunt constituționale
G4media
Țara din Europa care oferă peste 80.000 de euro celor care se mută pe insulele sale izolate. Ce trebuie să faci
Gandul
Nuntă surpriză în Guvernul României. Premierul Ilie Bolojan s-ar fi căsătorit în secret
Cancan
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport
Cât costă un hot dog și o porție de cartofi cu sos cheddar la Târgul de Crăciun din Piața Universității din București. Prețul sare de 50 de lei
Libertatea
Cum poți vota dacă nu te afli în București pe 7 decembrie! Documentele necesare pentru cei care nu au acte valabile
CSID
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor