Pregătește Guvernul o ordonanță „trenuleț” în decembrie? Răspunsul premierului Ilie Bolojan

Întrebat dacă Executivul ia în calcul introducerea în plată a unor drepturi suspendate, precum indemnizațiile pentru aleșii locali, premierul a respins scenariul.

„Cu siguranță nu există capacitate financiară să introducem în plată drepturi care astăzi sunt suspendate, gen indemnizații pentru primari și așa mai departe. Acest lucru, cu siguranță, nu se va întâmpla”, a explicat premierul.

Ordonanța „trenuleț” va prelungi măsurile care expiră la finalul anului

Bolojan a precizat că ordonanța „trenuleț” va proroga o serie de prevederi care altfel ar expira, dar că unele dispoziții ar trebui eliminate definitiv.

„Deci, foarte probabil, în luna decembrie vom avea o astfel de ordonanță pentru că anumite măsuri expiră la finalul anului, nu putem fugi de acest lucru. Le vom anunța în așa fel încât ceea ce este prorogat să fie în continuare prorogat. Din punctul meu de vedere, unul din lucrurile pe care trebuie să le facem este ca lucruri care nu sunt normal să mai fie în lege, trebuie, nu prorogate, anulate. În așa fel încât să punem lucrurile în curat și nu, an de an, să amânăm niște lucruri pe care lumea politică nu a avut forța să le atace în așa fel încât să le anuleze de totul”, a subliniat Ilie Bolojan.

Ce spune premierul despre creșterea salariului minim

În privința punctului de amendă și a salariului minim, premierul a spus că decizia va fi anunțată în zilele următoare.

„Veți primi aceste elemente în zilele următoare. Așa cum v-am spus, din punctul meu de vedere, și pentru salariul minim, nu avem spații foarte mari de creștere datorită realităților economice și bugetare pe care le avem”, a adăugat șeful Executivului.

El a mai amintit că un Consiliu tripartit programat săptămâna viitoare va avea pe ordinea de zi și aceste subiecte.