Ilie Bolojan despre criza apei din Prahova: „Începe realimentarea treptată cu apă în județ. În 72 de ore, apa e potabilă”

Ilie Bolojan a anunțat că prioritatea este reluarea rapidă a alimentării cu apă în Prahova, chiar dacă apa nu va fi imediat potabilă, pentru ca oamenii și firmele să poată funcționa normal.
Nițu Maria
05 dec. 2025, 15:55, Politic

Situația gravă din Prahova, unde timp de mai multe zile mii de gospodării și numeroși agenți economici au rămas fără apă curentă, a fost o temă importantă a briefing-ului de presă susținut vineri de Ilie Bolojan.

Premierul țării a prezentat acțiunile imediate ale Guvernului, și cauzele care au dus la blocajul major în alimentarea cu apă.

Bolojan a explicat că problema a fost discutată inclusiv în Austria, unde oficialii locali au cerut clarificări despre responsabilități și despre modul în care autoritățile române gestionează criza.

În acest context, el a explicat că prioritatea absolută a acestor zile a fost reluarea cât mai rapidă a alimentării cu apă pentru populație și pentru companiile din zonă.

„Am fost întrebat și la Viena ce se întâmplă, cine sunt responsabili, însă acum principala noastră urgență este să facem tot ce se poate pentru a relua cât mai repede alimentarea cu apă atât a locuințelor, cât și a agenților economici. În zonă sunt companii esențiale pentru sistemul energetic și pentru industria petrolieră și oprirea lor ne poate crea costuri suplimentare”, a spus Bolojan.

Bolojan a explicat că a lucrat în ultimele zile împreună cu toți factorii de decizie din Prahova, inclusiv Prefectura și Consiliul Județean, operatorii de apă și instituțiile responsabile, și inclusiv Administrația Națională Apele Române, Administrația Bazinală Buzău Ialomița, Compania Exploatare Sistem Zonal Prahova, Hidro Prahova și Apa Nova.

Potrivit declarațiilor, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență urma să fie convocat vineri după amiază pentru aprobarea reluării alimentării.

„Este foarte posibil ca din această seară alimentarea cu apă să înceapă să fie asigurată. Nu se va vedea imediat în toate locuințele, dar va fi repornită treptat”, a precizat premierul Bolojan.

Bolojan a explicat vineri și motivul întârzierii. Deși operatorul a reușit să primească apă cu o concentrație redusă de nămol și să o trateze, este nevoie de un interval de 72 de ore pentru a garanta potabilitatea.

Cu toate acestea, Guvernul a decis să susțină reconectarea mai rapidă, cu avertisment pentru populație.

„Oamenii nu au apă de câteva zile. De aceea am mandatat reprezentanții ministerelor să susțină reconectarea cât mai rapidă, avertizând că nu există garanția potabilității. Dar faptul că oamenii au acces la apă pentru spălat și pentru funcționarea instalațiilor sanitare este esențial, iar fiecare zi câștigată contează”, a declarat Bolojan. El a precizat că alimentarea cu apă potabilă îmbuteliată va continua în paralel în zonele unde este necesar, prin rezervele de stat.

