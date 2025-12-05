Prima pagină » Social » Autocisternă cu benzină în flăcări pe A1. Trafic blocat spre București

Autocisternă cu benzină în flăcări pe A1. Trafic blocat spre București

O cisternă încărcată cu benzină a luat foc, vineri, pe autostrada A1, iar traficul este blocat pe sensul spre București. Conform primelor informații, nu există scurgeri de substanțe periculoase.
Andrei Rachieru
05 dec. 2025, 15:25, Social

Circulația rutieră pe Autostrada A1 București–Pitești este complet oprită la kilometrul 43, pe sensul către Pitești, în zona localității Vânătorii Mici, județul Giurgiu, scrie Gândul.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române a anunțat că măsura a fost luată după ce o autocisternă încărcată cu benzină a fost nevoită să se oprească pe banda de urgență, în urma izbucnirii unui incendiu la una dintre roți.

Din primele informații, nu sunt semnalate scurgeri de substanțe periculoase și nu există pericol de explozie. La fața locului se află și salvatorii, care intervin pentru a stinge incendiul. Traficul este blocat în zonă în acest moment. Se estimează că va fi reluată circulația după ora 15:00.

Știre în curs de actualizare!

