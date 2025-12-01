Un șofer care a provocat un accident și a fugit, prins în trafic pe o stradă din Timișoara după două zile

Potrivit IPJ Timiș, sâmbătă un șofer care conducea pe pe strada Splaiul Tudor Vladimirescu a intrat pe contrasens și a intrat într-o mașină condusă de un bărbat în vârstă de 39 de ani.

În urma impactului au rezultat trei victime: șoferul de 39 de ani, o femeie de 39 de ani și o fetiță de 8 ani, pasagere în același autoturism.

După producerea accidentului, primul șofer a părăsit locul accidentului fără încuviințarea poliției.

Polițiștii au început imediat cercetări pentru identificarea și depistarea acestuia în cadrul unui dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului.

Acesta a fost depistat luni în trafic pe Calea Circumvalațiunii din municipiul Timișoara. Este vorba de un tânăr de 24 de ani.

Polițiștii au făcut două percheziții domiciliare în acest caz.

Cercetările sunt continuate, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale.