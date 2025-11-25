Prima pagină » Social » Carambol pe autostrada A2. Mai multe mașini au rămas pe șosea, câteva persoane sunt transportate la spital

Carambol pe autostrada A2. Mai multe mașini au rămas pe șosea, câteva persoane sunt transportate la spital

Un accident în lanț s-a produs marți pe autostrada A2 în județul Constanța. Mai multe mașini au rămas imobilizate pe șosea. De asemenea, cel puțin două persoane sunt transportate la spital.
Carambol pe autostrada A2. Mai multe mașini au rămas pe șosea, câteva persoane sunt transportate la spital
Sursa foto: Mediafax
Petru Mazilu
25 nov. 2025, 17:07, Social

Accidentul a avut loc pe Autostrada A2 pe sensul Constanța – București, la kilometrul 175, în zona localității Medgidia, județul Constanța, transmite Centrul Infotrafic.

Mai multe autovehicule implicate într-o coliziune au rămas imobilizate pe șosea. În urma accidentului, câteva persoane rănite au fost transportate la spital.

Centrul din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul se desfășoară dirijat, pe banda de urgență, în zona accidentului.

Circulația va reveni la normal pe parcursul serii.