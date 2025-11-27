Accident rutier sever în Coțofănești între un tir și un autoturism: cinci victime

Echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești, alături de personal din Secția de Pompieri Adjud, au acționat joi în cadrul unui accident rutier produs între un tir și un autoturism, pe teritoriul localității Coțofănești.

La momentul sosirii, salvatorii au găsit trei persoane încarcerate, iar alte două persoane erau deja în afara vehiculelor.

Impactul a provocat cinci victime. O persoană prezenta leziuni incompatibile cu viața, iar alte trei se aflau în stare gravă.

Pentru gestionarea intervenției au fost folosite o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială cu modul de descarcerare și ambulanța SMURD din cadrul Secției Adjud, o autospecială de stingere cu apă și spumă și ambulanța SMURD din cadrul Detașamentului Onești, precum și trei ambulanțe din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean.

Situația se află în desfășurare.

În urma accidentului, autoritățile au prezentat situația completă a persoanelor implicate. Un minor de aproximativ 15 ani a fost găsit conștient și nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Un bărbat de aproximativ 36 de ani, conștient, a fost preluat de ambulanța SAJ și transportat la CPU Onești.

Un alt bărbat, în vârstă de aproximativ 63 de ani, conștient, a fost transportat la CPU Adjud cu ambulanța SMURD Adjud.