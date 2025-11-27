Fiul lui Bercea Mondialu, accident mortal cu mașina în Drăgănești-Olt

Accidentul a avut loc la începutul săptămânii pe strada Foișor din orașul Drăgănești-Olt.

Polițiștii ajunși la fața locului au stabilit faptul că o mașină condusă de un tânăr de 23 de ani ar fi lovit un bărbat de 86 de ani din localitate.

Pietonul a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost dus la spital, unde a murit.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

Mai multe surse au declarat pentru MEDIAFAX că șoferul implicat este Constantin Anghel, fiul lui Bercea Mondialu.

În 2021, presa scria că Anghel Constatin, zis Samir, a avut parte de un majorat la care au participat maneliști cunoscuți precum cu Florin Salam și Biju.

Samir se laudă, conform Cancan, că a produs, scurt, în doar trei luni, nu mai puțin de 400.000 de euro. A cumpărat, după cum zice, o hală uriașă din Bragadiru pe care a dat 600.000 de euro, apoi a vândut-o cu un milion.

”Tatăl meu m-a învățat să fac afaceri de mic. El m-a dus înspre zona asta, a afacerilor. Asta, cu hala, a fost poate și un noroc. Am găsit acea hala, m-am gândit bine dacă merită, am avut oportunitatea și am acționat. Am cumpărat-o, dar știam deja că o vând. Am dat-o la o firmă din Franța cu un million de euro. Am câștigat, rapid, 400.000”, spunea Anghel Constatin.

Bercea Mondialul cercetat în libertate

Bercea Mondialu a fost eliberat din închisoare, după ce Curtea de Apel Craiova a admis în 1 iulie, cererea de înlocuirea a arestului preventiv cu măsura controlului judiciar. Procurorii DIICOT l-au acuzat pe Bercea Mondialu, la începutul lunii aprilie, de constituirea unui grup infracțional organizat, camătă și șantaj. El fusese arestat preventiv în aprilie, împreună cu trei membri ai familiei sale.