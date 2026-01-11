Un tânăr din Drobeta-Turnu Severin a vandalizat două mașini. Totul a fost înregistrat pe TikTok

Pe imagini se vede cum tânărul urcă pe capota a două autoturisme staționate parcate pe o stradă din municipiu. Acesta le lovește cu picioarele și distruge parbrizul celor două mașini.

Polițiștii IPJ Mehedinți au făcut precizări. Potrivit autorităților, este vorba despre un tânăr de 16 ani.

„Din verificările efectuate de polițiștii din cadrul Poliției municipiului Drobeta-Turnu Severin, s-a stabilit că la data de 11 ianuarie a.c., ora 03.50, un tânăr de 16 ani, din municipiul Drobeta-Turnu Severin ar fi provocat distrugeri prin lovirea cu picioarele la două autoturisme ce se aflau staționate aparținând a doi bărbați de 61, respectiv 34 de ani”, se arată în informarea transmisă de polițiști.

Autoritățile au precizat că prejudiciul urmează a fi stabilit ulterior.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere și continuă cercetările, urmând ca la finalizarea lor să se propună măsurile corespunzătoare.