Prima pagină » Social » Un tânăr din Drobeta-Turnu Severin a vandalizat două mașini. Totul a fost înregistrat pe TikTok

Un tânăr din Drobeta-Turnu Severin a vandalizat două mașini. Totul a fost înregistrat pe TikTok

Un tânăr din Municipiul Drobeta-Turnu Severin a vandalizat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, două mașini. Actul a fost transmis live, pe TikTok.
O mașină în care se afla o familie cu doi copii a derapat în județul Cluj
O mașină în care se afla o familie cu doi copii a derapat în județul Cluj
Apel neobișnuit la 112. Jandarmii au scos o bufniță din apartamentul unor botoșăneni
Apel neobișnuit la 112. Jandarmii au scos o bufniță din apartamentul unor botoșăneni
Directorul CNAIR: lucrările pe Secțiunea 2 Boița–Cornetu a autostrăzii Sibiu–Pitești continuă fără întrerupere
Directorul CNAIR: lucrările pe Secțiunea 2 Boița–Cornetu a autostrăzii Sibiu–Pitești continuă fără întrerupere
Jaf într-un magazin de telefonie mobilă din Videle. Cum au reușit indivizii să se facă nevăzuți cu telefoane în valoare de 20.000 de lei?
Jaf într-un magazin de telefonie mobilă din Videle. Cum au reușit indivizii să se facă nevăzuți cu telefoane în valoare de 20.000 de lei?
Un autocar a luat foc în județul Mureș. Cei 47 de pasageri, adăpostiți într-o școală
Un autocar a luat foc în județul Mureș. Cei 47 de pasageri, adăpostiți într-o școală
Daiana Rob
11 ian. 2026, 12:53, Social

Pe imagini se vede cum tânărul urcă pe capota a două autoturisme staționate parcate pe o stradă din municipiu. Acesta le lovește cu picioarele și distruge parbrizul celor două mașini.

Polițiștii IPJ Mehedinți au făcut precizări. Potrivit autorităților, este vorba despre un tânăr de 16 ani.

„Din verificările efectuate de polițiștii din cadrul Poliției municipiului Drobeta-Turnu Severin, s-a stabilit că la data de 11 ianuarie a.c., ora 03.50, un tânăr de 16 ani, din municipiul Drobeta-Turnu Severin ar fi provocat distrugeri prin lovirea cu picioarele la două autoturisme ce se aflau staționate aparținând a doi bărbați de 61, respectiv 34 de ani”, se arată în informarea transmisă de polițiști.

Autoritățile au precizat că prejudiciul urmează a fi stabilit ulterior.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere și continuă cercetările, urmând ca la finalizarea lor să se propună măsurile corespunzătoare.

Recomandarea video

ANALIZĂ Trei ani în fruntea DNA, bile negre, bile albe / EXCLUSIV Șeful DNA, Marius Voineag: Am făcut dosarele Coldea, Iulian Dumitrescu, Buzatu, Piedone
G4Media
Povestea și istoria de 100 de ani a dinastiei Pahlavi. „Prințul Persiei” este cerut la conducerea Iranului de către protestari. Cum arată succesiunea
Gandul
Irina Rimes, out de la Vocea României! Este cutremur media în PRO TV
Cancan
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Prosport
Două românce s-au întors din Dubai cu cât ar câștiga un român cu salariul minim pe economie în 495 de ani de muncă
Libertatea
Tabel bani 2026 | Cum stai cu banii anul acesta, în funcție de zodie. Cine se îmbogățește și cine sărăcește
CSID
Cum ar putea arăta Dacia C-Neo: spaniolii publică primele randări ale noului break
Promotor