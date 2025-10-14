Fiul lui Michael Schumacher, atras de cursele americane: Mick a testat cu succes o mașină IndyCar

Pilotul german de 26 de ani a făcut un pas important în cariera sa odată cu această experiență alături de echipa Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL). Testul s-a desfășurat luni pe circuitul rutier al Indianapolis Motor Speedway și i-a oferit lui Schumacher ocazia să înțeleagă cum se comportă o mașină din campionatul american de monoposturi.
După sesiunea de teste, Mick s-a arătat surprins de felul în care se comportă monopostul american și a recunoscut că experiența i-a stârnit curiozitatea: „Vreau să las totul să se așeze puțin, să analizez și să iau o decizie mai târziu. Astăzi m-am distrat foarte mult. Trebuie să văd dacă IndyCar ar fi următorul pas potrivit pentru mine”, a spus el, citat de Autoweek.
Mick Schumacher, care concurează în prezent pentru Alpine – echipa franceză implicată atât în Formula 1, cât și în Campionatul Mondial de Anduranță (WEC) – a ținut să transmită că nu exclude o tranziție completă către cursele americane: „Toate opțiunile sunt deschise. IndyCar este una dintre ele. Există potențial, dar trebuie să descopăr între timp ce vreau cu adevărat să fac”.
Schumacher junior a condus un Dallara Honda pe circuitul de 14 viraje de la Indianapolis (varianta rutieră) – același loc unde tatăl său a câștigat de cinci ori Marele Premiu al Statelor Unite, între 2000 și 2007. În timpul testului, Mick a rulat cu viteze de aproape 280 km/oră, o experiență pe care a descris-o drept „mult mai distractivă decât se aștepta”.
Tânărul pilot a comparat mașina cu o versiune mai „fizică” a unui monopost de Formula 2: „Se simte ca o mașină de Formula 2, poate puțin mai grea la direcție. Mulți mi-au spus că e extrem de solicitantă, dar nu mi s-a părut atât de grea. Dimpotrivă, a fost foarte distractivă și te face să te simți conectat la ea”.
Deși nu a luat încă o decizie finală pentru sezonul 2026, Mick a declarat că, dacă va face pasul către IndyCar, o va face cu toată dedicarea: „Dacă mă voi angaja într-un campionat, o voi face 100%. Nu vreau să îmi împart atenția între două programe. Vreau să fiu complet concentrat”.
Motivația are și o dimensiune emoțională: o vorbă spusă cândva de tatăl său, Michael Schumacher, i-a rămas în minte: „Tata spunea mereu că Schumacherii sunt mai rapizi atunci când își pot vedea roțile. Cred că avea dreptate. Îmi place senzația asta de a conduce cu roțile la vedere”.
Pentru moment, Mick Schumacher spune că va continua să analizeze experiența și datele din testul efectuat la Indianapolis înainte de a decide dacă viitorul său se va scrie în Formula 1, în anduranță sau, poate, în IndyCar, peste ocean.
Mick Schumacher și-a început cariera în karting la numai 9 ani, urmând treptat pașii tatălui său. Pentru a evita presiunea mediatică legată de numele tatălui său, în primii ani el a concurat sub numele Mick Betsch, folosind numele de fată al mamei sale, Corinna. A cucerit titlul FIA Formula 3 European în 2018 și a devenit campion de Formula 2 în 2020, performanțe care i-au deschis ușa către Formula 1, unde a concurat pentru echipa americană Haas, între 2021 și 2022. După plecarea din Formula 1, s-a alăturat echipei Mercedes ca pilot de rezervă, iar în 2024 a făcut pasul către Campionatul Mondial de Anduranță, unde concurează pentru Alpine.