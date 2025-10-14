Fiul lui Michael Schumacher, atras de cursele americane: Mick a testat cu succes o mașină IndyCar

Pilotul german de 26 de ani a făcut un pas important în cariera sa odată cu această experiență alături de echipa Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL). Testul s-a desfășurat luni pe circuitul rutier al Indianapolis Motor Speedway și i-a oferit lui Schumacher ocazia să înțeleagă cum se comportă o mașină din campionatul american de monoposturi.

După sesiunea de teste, Mick s-a arătat surprins de felul în care se comportă monopostul american și a recunoscut că experiența i-a stârnit curiozitatea: „Vreau să las totul să se așeze puțin, să analizez și să iau o decizie mai târziu. Astăzi m-am distrat foarte mult. Trebuie să văd dacă IndyCar ar fi următorul pas potrivit pentru mine”, a spus el, citat de Autoweek.

Descoperind America la 280 km/oră

Mick Schumacher, care concurează în prezent pentru Alpine – echipa franceză implicată atât în Formula 1, cât și în Campionatul Mondial de Anduranță (WEC) – a ținut să transmită că nu exclude o tranziție completă către cursele americane: „Toate opțiunile sunt deschise. IndyCar este una dintre ele. Există potențial, dar trebuie să descopăr între timp ce vreau cu adevărat să fac”.

Schumacher junior a condus un Dallara Honda pe circuitul de 14 viraje de la Indianapolis (varianta rutieră) – același loc unde tatăl său a câștigat de cinci ori Marele Premiu al Statelor Unite, între 2000 și 2007. În timpul testului, Mick a rulat cu viteze de aproape 280 km/oră, o experiență pe care a descris-o drept „mult mai distractivă decât se aștepta”.

Tânărul pilot a comparat mașina cu o versiune mai „fizică” a unui monopost de Formula 2: „Se simte ca o mașină de Formula 2, poate puțin mai grea la direcție. Mulți mi-au spus că e extrem de solicitantă, dar nu mi s-a părut atât de grea. Dimpotrivă, a fost foarte distractivă și te face să te simți conectat la ea”.

„Schumacherii sunt mai rapizi când își pot vedea roțile”

Deși nu a luat încă o decizie finală pentru sezonul 2026, Mick a declarat că, dacă va face pasul către IndyCar, o va face cu toată dedicarea: „Dacă mă voi angaja într-un campionat, o voi face 100%. Nu vreau să îmi împart atenția între două programe. Vreau să fiu complet concentrat”.

Motivația are și o dimensiune emoțională: o vorbă spusă cândva de tatăl său, Michael Schumacher, i-a rămas în minte: „Tata spunea mereu că Schumacherii sunt mai rapizi atunci când își pot vedea roțile. Cred că avea dreptate. Îmi place senzația asta de a conduce cu roțile la vedere”.

Moștenitorul unei mari pasiuni pentru viteză

Pentru moment, Mick Schumacher spune că va continua să analizeze experiența și datele din testul efectuat la Indianapolis înainte de a decide dacă viitorul său se va scrie în Formula 1, în anduranță sau, poate, în IndyCar, peste ocean.

Mick Schumacher și-a început cariera în karting la numai 9 ani, urmând treptat pașii tatălui său. Pentru a evita presiunea mediatică legată de numele tatălui său, în primii ani el a concurat sub numele Mick Betsch, folosind numele de fată al mamei sale, Corinna. A cucerit titlul FIA Formula 3 European în 2018 și a devenit campion de Formula 2 în 2020, performanțe care i-au deschis ușa către Formula 1, unde a concurat pentru echipa americană Haas, între 2021 și 2022. După plecarea din Formula 1, s-a alăturat echipei Mercedes ca pilot de rezervă, iar în 2024 a făcut pasul către Campionatul Mondial de Anduranță, unde concurează pentru Alpine.