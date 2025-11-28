Prima pagină » Sport » Formula 1. Piastri pornește din pole position în sprintul din Qatar. Norris pe trei, Verstappen abia pe șase

Oscar Piastri va porni din primul loc în cursa de Sprint din Qatar, după ce a avut cel mai bun timp în calificări. Lando Norris va pleca al treilea.
Formula 1. Piastri pornește din pole position în sprintul din Qatar. Norris pe trei, Verstappen abia pe șase
Nițu Maria
28 nov. 2025, 21:20, Sport

Oscar Piastri va porni din primul loc în cursa de Sprint din Qatar, după ce a reușit cel mai bun timp în calificări.

Pilotul australian de la McLaren l-a depășit pe George Russell cu 0.032 secunde, iar Lando Norris a ocupat locul trei, la 0.044 secunde în spatele coechipierului său.

„Mă bucur să revin. Mulţumesc tuturor”, a spus australianul Piastri prin staţia radio a echipei.

Max Verstappen (Red Bull) a terminat doar pe poziția a șasea după o sesiune dificilă, marcată de probleme repetate cu monopostul. Olandezul a avut o ieșire în afara pistei, episod care ar fi putut deteriora mașina într-un mod destul de brutal.

Yuki Tsunoda s-a clasat pe locul cinci, în fața lui Verstappen, iar echipa Williams a reușit să aducă ambii piloți în primele zece locuri. Ferrari nu a găsit ritmul potrivit, iar Charles Leclerc s-a oprit în partea de jos a clasamentului din SQ3.

Lewis Hamilton a fost eliminat încă din SQ1, alături de Stroll, Lawson, Gasly și Colapinto. Din SQ2 au ieșit Hadjar, Bearman, Bortoleto, Hulkenberg și Ocon.