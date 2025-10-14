Schumacher oferă un semn de viață și speranță fanilor după 12 ani

Departe de ochii lumii încă din 2013, Michael Schumacher, de șapte ori campion mondial de Formula 1, a reapărut simbolic printr-un gest care a emoționat întreaga comunitate sportivă. Potrivit jurnalistului francez Stefan L’Hermitte, de la L’Équipe, care a vorbit recent pentru postul francez RTL, semnătura lui Schumacher pe o cască de colecție reprezintă „un semn pozitiv” privind starea sa de sănătate.

„Nu aș spune că se simte bine, dar poate că se simte puțin mai bine… pentru că, în esență, nu știm nimic”, a declarat L’Hermitte, citat de Daily Mail.

Semnătura care dă speranță fanilor

Schumacher, în vârstă de 56 de ani, a fost grav rănit în 2013, după ce s-a izbit cu capul de o stâncă în timp ce schia la Méribel, în Franța. De atunci, fostul pilot trăiește departe de ochii publicului, sub îngrijirea permanentă a familiei sale.

Gestul care a oferit o rază de speranță fanilor a fost acela că Schumacher ar fi semnat, cu ajutorul soției sale Corinna, o cască destinată unei licitații caritabile organizate în sprijinul fundației Race Against Dementia, înființată de Sir Jackie Stewart.

„A fost pentru un eveniment caritabil… Este prima dată când avem un semn pozitiv”, a subliniat jurnalistul francez.

Legenda F1 n-a renunțat să lupte

Totuși, starea sa rămâne extrem de delicată. Reporterul german Felix Gorner, de la RTL, a declarat recent că „situația este foarte tristă… Michael are nevoie de îngrijire permanentă și nu se mai poate exprima verbal”.

În ciuda suferinței sale, moștenirea lui Schumacher continuă prin copiii săi: Mick, care a devenit pilot de Formula 1, și Gina, care în aprilie a adus pe lume o fetiță.

De șapte ori campion mondial (1994, 1995, 2000-2004), cu 71 de cele mai rapide tururi și 155 de podiumuri, Michael Schumacher rămâne un simbol al perseverenței, iar semnătura sa recentă este, pentru fanii din întreaga lume, dovada că legenda nu a abandonat lupta.